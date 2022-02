Forțele ruse au atacat 33 de locații civile. Cel puțin doi copii au fost uciși

Ca răspuns, Ministerul rus al Apărării afirmă că a vizat 118 unități de infrastructură militară și că va trimite parașutiști pentru a ajuta la apărarea Cernobâlului, pe care l-a capturat seara trecută, relatează Sky News.

Șeful MI6 din Marea Britanie, Richard Moore, susține că a descoperit și a dezvăluit planul de luptă al lui Vladimir Putin.

„Comunitățile de informații din SUA și Marea Britanie au descoperit planurile lui Putin pentru Ucraina. Am expus încercările lui de a face operațiuni sub „steag fals”, atacuri false pentru a-și justifica invazia. Am dezvăluit planurile sale de a asasina lideri și înalți oficiali ucraineni”, a spus Richard Moore, cunoscut și sub numele de „C”, într-un tweet.

„Acest atac a fost o agresiune crudă, neprovocată, planificată de mult timp. Dezinformarea rusă nu va putea ascunde acest fapt de comunitatea internațională”, a mai scris șeful Serviciului Secret de Informații pe Twitter.