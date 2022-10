Armata rusă a bombardat Zaporojie cu rachete S-300 în ziua în care șeful AIEA se întâlnește cu Putin

Noul atac a avut loc marți dimineața, a precizat Oleksandr Staruh, șeful administrației militare regionale.

Potrivit acestuia, 12 rachete S-300 au lovit obiective civile, inclusiv o școală și un dispensar medical.

Zeci de oameni au fost uciși și răniți în ultima săptămână în atacurile rusești cu rachete asupra orașului învecinat cu centrala nucleară cu același nume.

Orașul se află sub control ucrainean într-o regiune ocupată de forțele ruse, nu departe de prima linie a frontului.

