Armata ucraineană prezintă ce s-a întâmplat la întâlnirea dintre o rachetă Javelin și un tanc rusesc

În imaginile filmate dintr-o dronă într-o zonă semi-împădurită, tancul fumegă în zona turelei.

Vehiculul blindat se află în centrul imaginii iar fumul care se ridică din el este gros și persistent.

Camera panoramează stânga, apoi revine pe tancul avariat, exact la timp pentru a surprinde o explozie uriașă, care dă impresia că pulverizează efectiv carul de luptă.

Deflagrația pare să fi fost provocată de explozia muniției din tanc.

Conform informațiilor care însoțesc imaginile, lovitura a fost executată de soldații Brigăzii Mecanizate 93 din Forțele Armate ucrainene, cu ajutorul unui lansator FGM-148 Javelin.

Soldiers of the 93rd Mechanized Brigade of the Armed Forces of #Ukraine showed new footage of how they effectively "demilitarize" #Russian tankers with the help of a FGM-148 Javelin. pic.twitter.com/lDGNOGMCKC