Decizie finală în procesul femeii care și-a ucis socrii după ce i-a invitat la prânz și le-a servit ciupercile "pălăria morții"

Australianca Erin Patterson, care și-a ucis trei rude, printre care foștii socri, după ce le-a chemat la prâns și le-a servit ciuperci otrăvite, a fost găsită vinovată. FOTO: Profimedia Images

Australianca Erin Patterson, care și-a ucis trei rude, printre care foștii socri, după ce le-a chemat la prâns și le-a servit ciuperci otrăvite, a fost găsită vinovată de omor, scrie The Guardian.

Erin Patterson, în vârstă de 50 de ani din Australia, a fost găsită vinovată de un juriu din statul Victoria pentru uciderea a trei rude și tentativa de omor asupra unei a patra persoane, după ce le-a servit un prânz cu ciuperci otrăvite, acum aproape doi ani.

După un proces ce a durat 11 săptămâni, juriul Curții Supreme din Victoria a condamnat-o pe Patterson pentru uciderea foștilor socri și a cumnatei.

Patterson a primit verdictul cu calm. Niciun membru al familiilor Patterson nu a fost prezent în sală la momentul anunțării verdictului.

Judecătorul Christopher Beale le-a mulțumit celor 12 jurați pentru efortul depus, a lăudat comportamentul lor „excelent” și le-a transmis că sunt scutiți de obligația de a face parte dintr-un alt juriu pentru următorii 15 ani.

Din 15 persoane selectate inițial, una a fost eliminată pentru că a discutat cazul cu apropiații, iar alte două au fost eliminate prin tragere la sorți înainte de deliberări. Verdictul a fost dat de șapte bărbați și cinci femei.

Erin Patterson a fost pusă sub acuzare în noiembrie 2023, după ce găzduise prânzul mortal la locuința sa din Leongatha, regiunea Gippsland, pe 29 iulie. Toți cei patru invitați au fost diagnosticați cu otrăvire cu ciuperci amanita ("pălăria morții"). Gail și Heather au murit pe 4 august, iar Don în ziua următoare. Ian Wilkinson, pastor al Bisericii Baptiste din Korumburra, a fost externat în septembrie 2023 și a continuat recuperarea într-un centru specializat.

Potrivit procurorului Nanette Rogers SC, Patterson i-a invitat pe cei patru sub pretextul că are cancer și are nevoie de sfaturi privind modul în care să le spună copiilor. Fostul soț a fost și el invitat, dar a refuzat cu o zi înainte.

Avocatul apărării, Colin Mandy SC, a susținut că totul a fost o tragedie, nu o crimă intenționată. A explicat că Erin Patterson a mințit poliția spunând că nu a cules ciuperci și că nu deține un deshidrator de alimente, deoarece a fost copleșită după eveniment. Apărarea a recunoscut că Patterson nu fusese diagnosticată niciodată cu cancer.

Judecătorul Beale a avertizat juriul să nu se lase influențat de ampla acoperire mediatică a cazului. „Acest caz a stârnit un interes public fără precedent”, a spus el. „Dacă astfel de informații au ajuns la urechile voastre, trebuie să fiți deosebit de atenți să nu vă lăsați influențați.”

El a subliniat că jurații nu trebuie să „ghicească” sensul probelor, ci să tragă concluzii rezonabile. „Acuzarea trebuie să vă convingă dincolo de orice îndoială rezonabilă că inculpata este vinovată. Erin Patterson nu trebuie să demonstreze nimic”, a adăugat el. „O îndoială rezonabilă nu este una imaginară sau fantezistă.”