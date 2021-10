Atac armat la un liceu din Texas. Un trăgător a fost raportat în campus. Scene de haos în sălile de clasă

Un trăgător a fost raportat, miercuri dimineață, în campusul unității școlare, care a fost plasată sub lockdown, studenții și profesorii baricadându-se în sălile de clasă.

Poliția a anunțat că a ajuns la fața locului.

We are on scene at a shooting at Timberview High School. We are doing a methodical search and working closely with @ATFHQ @mansfieldisd Police, @MansfieldPDTX @GrandPrairiePD and other agencies. We will be announcing a parent staging location soon once the location is identified pic.twitter.com/R08TuHPMHh