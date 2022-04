Simptomele soldaților ucraineni după "atacul chimic" de la Mariupol ar putea avea altă explicație | Opinia unui expert

Expertul citat de BBC arată că simptomele acuzate de soldații ucraineni pot fi rezultatul contaminării produse în timpul luptelor purtate în zonele industriale.

Presa internațională a relatat că ultimii apărători din Mariupol sunt concentrați în zona industrială a orașului.

Dan Kaszeta - scriitor și fost membru în Corpul Chimic al Armatei SUA - arată că există "un deficit de informații" despre ceea ce s-a întâmplat la Mariupol, în contextul în care adjunctul primarului din oraș a susținut că o dronă rusă a lansat un atac chimic.

Kaszeta consideră însă că simptomele pe care soldații ucraineni le acuză - cum ar fi dificultățile respiratorii - ar putea fi explicate prin inhalarea de fumul abundent provocat de luptele purtate în perimetrul uzinelor din Mariupol.

"Să examinăm locația. Este o oțelărie. Într-un cadru industrial, există multe posibilități pentru ca armele convenționale sau incendiare să provoace probleme chimice, din cauza incendiilor și exploziilor.

Mariupol este, în acest moment, o mare groapă de arderi toxice. Cumva, ar trebui să presupunem că o mică încărcătură a unei drone este, din nefericire, mai dăunătoare sănătății decât mediul ambiant murdar (...) Dar este, de asemenea, plauzibil să avem o problemă clasică ce implică fumul, flacăra și materialele industriale moderne", a estimat expertul.

Let's look at the place. It's a steelworks. There's lots of scope in an industrial setting for conventional or incendiary weapons to cause chemical problems because of fires and explosions.