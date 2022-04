Imagini cu militarii afectați de atacul chimic: ”Ne-am ridicat și am văzut un fel de ceață, ca un fum!”

Civilii nu au simptome, spun ei, pentru că atacul a fost efectuat într-o zonă exclusiv militarizată.

Deocamdată, nu se poate ajunge în zona în care presupusa încărcătură chimică a fost aruncată de o dronă, pentru că sunt atacuri constante ale rușilor. Așa că o analiză toxicologică exactă nu poate fi făcută.

”Ieri, ocupanții au folosit o substanță otrăvitoare de origini necunoscute împotriva militarilor și civililor din Mariupol. Epicentrul atacului nu a fost aproape de locul în care se aflau oamenii, așa că contactul rezultat a fost minim, ceea ce posibil a salvat vieți, dar există efecte.

În acest moment este imposibil să analizăm și să stabilim ce substanță a otrăvit oamenii pentru că suntem complet înconjurați, iar epicentrul atacului se află sub tirul rușilor pentru că vor să ascundă dovezile crimei”, spune un soldat.

”Ne aflam pe poziții, ascunși și am auzit o explozie, am mers să văd ce s-a întâmplat. Ne-am ridicat și am văzut un fel de ceață, ca un fum, nu foarte groasă, dar ca un fum. Ni s-a ordonat să ne adăpostim și când ne-am întors, respiram greu, îmi era foarte greu să respir”, spune un alt soldat vizibil afectat de efectele substanțelor.

General separatist anunță folosirea armelor chimice: ”Cred că trupele chimice vor găsi o cale să scoată cârtițele din bârlogul lor”

Regimentul Azov acuză Rusia că a folosit o substanță toxică asupra militarilor și civililor din Mariupol. Victimele au suferit de insuficiență respiratorie și sindrom vestibular.

Substanța ar fi fost împrăștiată cu o dronă și, dacă se confirmă, ar putea fi prima dată când Rusia ar folosi arme chimice în Ucraina.

Recent, unul dintre liderii separatiștilor din Doneţk anunță că vor folosi arme chimice pentru a cuceri una dintre uzinele din Mariupol.

”Acum trebuie să ne ocupăm de blocarea acestei uzine, să găsim toate intrările și toate ieșirile, în principiu este posibil să facem asta. Și după aceea să punem planul în aplicare. Cred că trupele chimice vor găsi o cale să scoată cârtițele din bârlogul lor”, spune generalul.