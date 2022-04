Căderea Mariupolului, iminentă. Ultimii apărători ucraineni sunt blocați în subsolurile zonei industriale

France 24 relatează că ultimii soldați ucraineni fortificați în subsolurile zonei industriale din Mariupol sunt prinși în capcană.

Rob Parsons, corespondentul postului TV, notează că trupele ruse care au încercuit orașul își accentuează presiunea.

Informații conform cărora militarii ucraineni din Brigada 36 infanterie marină ar fi la capătul ultimelor resurse, cu mai mulți răniți în rândurile lor, au fost contrazise de adjunctul primarului din Mariupol și de comandantul forțelor Kievului.

Însă CNN menționează confesiunea unui soldat ucrainean, care confirmă deznodământul inevitabil, afirmând că el și camarazii săi vor lupta până la capăt.

"Nu ne-am abandonat pozițiile. Am păstrat fiecare centimetru din acest oraș cât de bine am putut. Dar realitatea este că orașul este sub asediu, prins în încercuire. Nu a existat nicio aprovizionare cu muniție sau hrană. Am rezistat până la capăt. Suntem recunoscători fiecărui ucrainean care a crezut și continuă să creadă în membrii infanteriei marine. Nu ne-am părăsit pozițiile și ne-am păstrat credința", a transmis el, într-un mesaj video.

Primarul din Mariupol anunța, recent, 10.000 de locuitori morți în urma asediului rus.

Un alt oraș din est, Severodonețk, este vizat de ruși, iar autoritățile i-au îndemnat pe rezidenți să plece, însă, în lipsa mijloacelor necesare, câteva sute de oameni sunt captivi în localitate, sub tirurile rușilor.

Un lider separatist din Donețk anunță folosirea armelor chimice împotriva ucrainenilor

Unul dintre liderii separatiștilor din Doneţk a declarat că insurgenții vor folosi arme chimice pentru a cuceri una dintre uzinele din Mariupol.

”Acum trebuie să ne ocupăm de blocarea acestei uzine, să găsim toate intrările și toate ieșirile. În principiu este posibil să facem asta. Și după aceea să punem planul în aplicare. Cred că trupele chimice vor găsi o cale să scoată cârtițele din bârlogul lor", a spus el.

Regimentul Azov, format din combatanți de extremă-dreapta, care luptă la Mariupol, a acuzat deja Rusia că a folosit o substanță toxică asupra militarilor și civililor din oraș.

Victimele manifestat simptome precum insuficiență respiratorie și pierderea echilibrului.

Substanța ar fi fost împrăștiată cu o dronă.

Dacă informația este confirmată, ar fi prima dată când Rusia folosește arme chimice în Ucraina.

Foto: Tanc al miliției separatiste din Donețk pe stradă în districtul Levobereznîi din Mariupol