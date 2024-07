Atac cu drone în centrul Tel Avivului, lângă ambasada SUA. Un om a murit, mai multe persoane sunt rănite. Houthi revendică atacul

Un atac cu drone a avut loc vineri dimineaţă în centrul Tel Avivului, la mică distanţă de sediul Ambasadei SUA. O persoană a murit şi mai multe au fost rănite. Atactul a fost revendicat de rebelii Houthi, potrivit presei din Israel.

Nu s-au auzit alarme aeriene înainte de explozie, care a avut loc la câteva ore după ce armata israeliană a confirmat că a ucis un comandant superior al miliţiei Hezbollah susţinută de Iran în sudul Libanului

Explozia a avut loc la doar câţiva metri de clădirea Ambasadei SUA din Tel Aviv.

To everyone chanting “bomb Tel Aviv” at Free Palestine protests: This strike is a direct consequence of your dehumanization of Jews and Israelis.



This attack should be condemned, yet people are already celebrating it. It’s despicable.



Does this terror seriously make you happy? pic.twitter.com/gzOOtsDkr4