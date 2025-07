Un leu ținut ca animal de companie a atacat o femeie și doi copii pe stradă, în Pakistan. Stăpânul animalului a fost arestat

În orașul Lahore din Pakistan, un leu ținut ca animal de companie a sărit peste un zid și a atacat o femeie și pe cei doi copii ai săi, în vârstă de 5 și 7 ani. Incidentul a avut loc zilele trecute.

Cei trei au fost duși la spital cu răni la nivelul feței și la mâini, dar sunt în stare stabilă, scrie CNN.

O filmare de pe camerele de supraveghere arată cum leul sare peste un zid și o atacă pe femeie din spate. Un bărbat aleargă pentru a o salva, iar leul fuge mai departe și apoi îi rănește și pe copii.

Escaped pet lion attacks a woman and two children on a street in Pakistan’s second biggest city Lahore pic.twitter.com/LEC0tZUZ0l