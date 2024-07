Atac în masă cu cuțitul în Marea Britanie. Cel puțin opt oameni au fost înjunghiați la un club pentru copii. Suspectul are 17 ani

Cel puțin opt persoane au fost înjunghiate, luni după-amiază, în orașul Southport din vestul Angliei.

Poliția a intervenit la un "incident major" și a arestat un bărbat, relatează BBC.

Un cuțit a fost confiscat de la suspect, precizează sursa citată.

BREAKING: At least eight people have been attacked with stab injuries and some have been taken to a children's hospital in Southport. Live updates: https://t.co/6jJXim69rf ? Sky 501, Virgin 602, Freeview 233 and YouTube pic.twitter.com/6BzackJh1S

"Putem confirma că o persoană de sex masculin în vârstă de 17 ani din Banks, care a fost arestată în legătură cu înjunghierea din Southport de luni, 29 iulie, rămâne în custodia poliției și va fi interogată cu privire la incident.

În acest stadiu incipient, îi îndemnăm pe oamenii să nu speculeze în timp ce ancheta este în curs de desfășurare.

De asemenea, putem confirma că incidentul nu este tratat în prezent ca având legătură cu terorismul și că forțele de poliție nu caută pe nimeni altcineva în legătură cu acest incident", a transmis, luni seară, poliția din Merseyside.

O femeie din personalul de la clubul de copii, care a cerut să rămână anonimă, susține că poliția i-ar fi confirmat că un copil a murit în urma atacului, relatează ziarul The Telegraph.

Informația privind moartea unui copil în urma înjunghierilor din Southport este confirmată și de un consilier local, Greg Myres, consemnează Sky News.

Publicația citată notează spusele unui alt martor, care susține că a văzut și auzit o femeie țipând pe stradă, în zona atacului, că fiica sa, de 10 ani, a fost înjunghiată.

"Vești îngrozitoare și profund șocante vin din Southport. Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați.

Aș dori să mulțumesc poliției și serviciilor de urgență pentru răspunsul lor rapid.

Sunt ținut la curent cu evoluția situației", a scris premierul britanic Keir Starmer pe contul său X

