Un bărbat pe motocicletă a înjunghiat de zeci de ori un soldat cu cuțitul, în Marea Britanie. "Căuta un militar pe care să-l ucidă"

Un motociclist înarmat cu două cuțite a atacat și rănit grav un militar la o cazarmă din Marea Britanie, relatează presa din Regatul Unit.

Atacul a avut loc marți, iar martorii au relatat că agresorul a sărit de pe vehiculul cu două roți și s-a năpustit asupra unui bărbat în uniformă, în vârstă de aproximativ 40 de ani, aflat în fața cazărmii Brompton din Gillingham, comitatul Kent.

Acesta ar fi fost doar un prim episod al atacului, pentru că victima ar fi reușit să se ridice și să mai parcurgă o scurtă distanță, notează The Sun.

Agresorul l-a urmărit pe bărbatul rănit și l-a lovit din nou cu cuțitul.

O persoană care a văzut agresiunea spune că victima a fost înjunghiată de numeroase ori cu o lamă de circa 25 de centimetri.

Militarul rănit a fost dus la spital.

Ziarele britanice scriu că starea acestuia este gravă, dar stabilă.

Primele informații arată că atacul a avut loc în apropierea locuinței soldatului, iar soția acestuia din urmă i-a sărit în ajutor.

"Când soția a ieșit afară, încercând să îl îndepărteze pe atacator, acesta nici măcar n-a încercat să o rănească. Singura persoană pe care a vizat-o a fost soldatul pe care l-a atacat", a povestit un cetățean care a venit în ajutorul victimei.

Acesta a declarat pentru The Sun că, în urma atacului "era sânge peste tot" și că a încercat să oprească hemoragia bărbatului înjunghiat până la sosirea ambulanței.

Poliția din Kent a confirmat că ofițerii săi au intervenit, marți seară, după ce au fost chemați la locul unui atac în Sally Port Gardens.

Un bărbat în vârstă de 24 de ani a fost arestat sub suspiciunea de tentativă de crimă la jumătate de oră după agresiune.

El ar fi părăsit locul faptei pe mopedul său, fiind identificat și reținut în jurul orei locale 18.30 pe Mooring Road, în Rochester.

"Motivația atacului este în prezent necunoscută și face obiectul anchetei în curs. Explorăm posibilitatea ca atacul să fie legat de (o problemă) de sănătate mintală", se spune într-o declarație a autorităților.

Numele și naționalitatea agresorului nu au fost comunicate de poliție până la momentul publicării acestui material.

Din imaginile care au surprins atacul și care au fost publicate de presa britanică, se observă că suspectul poartă o mască neagră și un hanorac negru, iar mâinile sale confirmă faptul că este o persoană de culoare.

This allegedly is the suspect in the stabbing of a soldier in Gillingham.



Remember the Home Office say it is not terror related & he has mental health issues. pic.twitter.com/tjjDn8y8q8