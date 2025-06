Reacție halucinantă. Directorul CFR Călători, despre casele din Dubai: „Trebuie să mor de foame? N-am 5.000, am 11.000 de euro pe lună”

Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători, companie cu datorii uriaşe aflată la un pas de faliment, a avut o reacție nervoasă întrebat joi într-o conferință de presă, despre averea sa. "În concepția unora trebuie să fii sărac lipit pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună. Am 11.000 de euro pe lună", a declarat el, iritat de insistențele jurnaliștilor.

Companiile din transporturi și energie produc cele mai mari pierderi și datorii. Sunt adevărate găuri negre ale economiei. Între acestea CFR Infrastructură, CFR Marfă, CFR Călători, Metrorex, dar și Termoenergetica și CET Govora.

Traian Preoteasa, directorul general al CFR Călători: "În concepția unora trebuie să fii sărac lipit pământului. Nu sunt sărac. Nu am 5.000 de euro pe lună, am 4.000 euro numai din chiria din Dubai. Am peste 11.000 de eură pe lună.

Se poate vedea în declarația de avere pe 2025, am depus-o chiar mai repede.

Dacă vă uitați la venituri am 11.000 euro pe lună, nu plătesc nicio rată".

Întrebat despre cele două apartamente pe care le are în Dubai, el a răspuns că pe primul l-a plătit în cinci ani.

"În Dubai e contract de vânzare-cumpărare cu suma totală a apartamentului, plătești taxa de rezervare, iar într-un cont plătești rate la an, nu la lună. Se trag banii în funcție de realizarea construcției.

Primul apartament e gata, s-a plătit în cinci ani. Nu plătesc niciun leu rată în Dubai, plătesc banii când se termină lucrarea", a spus Preoteasa.

Întrebat de unde a avut bani pentru a-și cumpăra apartamentele în Dubai, el a avut o ieșire nervoasă: "Ce înseamnă angajat al statului? Să mor de foame?

Care e legătura între incapacitatea de plată a CFR și cheltuielile mele private? Care e legătura între incapacitatea de plată a companiei și apartamentele mele din Dubai?".

El a făcut apoi o trecere în revistă a veniturilor sale: "Am 5.500 de euro de la CFR Călători, 3.500 de la Metrorex - de lei adică, cea mai mică indemnizație. 3.500 euro chiria din Dubai și mai am o chirie în România".

Conferința de presă integrală. Declarațiile despre avere, de la minutul 28:00

Declarația de avere a directorului CFR Călători AICI

FOTO: CFR Călători - declarația de avere din 2025 a lui Traian Preoteasa