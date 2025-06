Moment stânjenitor la G7: Premierul britanic l-a confundat pe președintele sud-coreean cu translatorul său

Un moment stânjenitor a avut loc în timpul summitului G7 din 17 iunie, desfășurat la Kananaskis, în Canada. Premierul britanic Keir Starmer l-a confundat pe translatorul sud-coreean cu președintele Coreei de Sud, Lee Jae-myung, și s-a grăbit să-l salute, crezând că stă de vorbă cu liderul asiatic.

Consilierii noului președinte l-au corectat rapid pe Starmer, indicându-i că adevăratul președinte sud-coreean se afla câțiva metri mai încolo, lângă steagurile celor două țări, scrie Le Figaro.

During the G7 Summit in Canada, UK Prime Minister Starmer mistakenly shook hands with a translator, thinking it was South Korean President Lee Jae-myung.



After the confusion, the awkward encounter continued, with the two leaders even standing in the wrong positions for a photo. pic.twitter.com/X7xgGoirwV