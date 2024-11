Atac masiv al Rusiei cu rachete și drone în Kiev. Polonia a ridicat de la sol avioane de vânătoare

Explozii au zguduit capitala Kiev şi alte oraşe ucrainene duminică dimineaţa, în timp ce Polonia a ridicat de la sol avioane de vânătoare, după ce cele două ţări au anunţat că un atac masiv cu rachete al Rusiei era în desfăşurare, transmit Reuters şi AFP.

„Un alt atac masiv asupra sistemului de electricitate are loc”, a scris ministrul ucrainean al energiei, Gherman Galuşcenko, pe Telegram, potrivit Agerpres.

Oficial ucraineni au anunţat că au întrerupt furnizarea de electricitate în unele regiuni, inclusiv la Kiev, ca măsură preventivă.

