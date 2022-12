Atac armat la Paris: Un bărbat a deschis focul și a ucis cel puțin trei persoane | Atacatorul fusese eliberat recent din închisoare

Conform presei franceze, un bărbat a deschis focul pe rue d'Enghien, în arondismentul 10 din Paris, în jurul orei locale 11 (ora 12 la București).

Suspectul de 69 de ani, reținut după atacul de vineri din Paris, fusese eliberat recent din detenție, relatează BBC.

Procurorul parizian Laure Beccuau a confirmat că individul a fost eliberat la un an după ce a atacat cu o sabie migranții cazați în corturi la Bercy.

Atacul de atunci a avut loc în data de 8 decembrie 2021.

Vineri, agresorul a vizat trei locații: centrul pentru kurzi, unde a împușcat două persoane, un coafor și un restaurant.

Anchetatorii examinează o posibilă motivație rasială a incidentului.

Unul dintre răniți a decedat, relatează Antena 3 CNN, ceea ce face ca bilanțul deceselor să urce la trei persoane.

Între timp, au apărut noi informații privind desfășurarea atacului și persoana atacatorului.

Bărbatul înarmat cu un pistol pe care îl ținea într-o pungă textilă a intrat într-un centrul al kurzilor și a deschis focul la întâmplare.

Victimele sale sunt de naționalitate kurdă.

Atentatorul este un fost angajat al Societății Naționale franceze de Căi Ferate.

El are cazier pentru tentativă de crimă în urma unor incidente produse în anii 2016 și în 2021, când a atacat migranți cazați în corturi, în apropiere de Paris.

Bărbatul a fost spitalizat după ce a fost el însuși rănit în urma atacului de vineri dimineață.

Deocamdată, acest eveniment nu este cercetat de autorități ca act terorist, transmite Antena 3 CNN.

Doi oameni au fost uciși imediat în cursul atacului și alți cel puțin patru au fost răniți.

Dintre răniți, doi sunt în stare critică și doi, în stare gravă.

Poliția a recomandat evitarea zonei.

Atacatorul, în vârstă de 69 de ani, a fost arestat.

Atacul a avut loc în apropierea unui centru kurd, a relatat BFMTV pe baza unor surse concordante.

In Paris, a 60-year-old man opened fire on passers-by



As a result of the shooting, 2 people were killed and 6 were injured. The shooter was arrested. pic.twitter.com/Y9hN4wsEBN