Maria Zaharova. Foto: Hepta

"Ţările occidentale pregătesc Republica Moldova să devină a doua Ucraina", a declarat joi purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, scrie Agerpres. Pe 14 iulie a început campania electorală pentru alegerile parlamentare din septembrie, iar Maia Sandu, Preşedintele Rep. Moldova, spunea atunci că "s-au pornit la turaţii maxime laboratoarele de inventat aberaţii".

Ministerul rus de Externe acuză Occidentul că pregătesc Republica Moldova să devină "a doua Ucraina"



"Occidentul încearcă prin toate mijloacele să transforme Moldova într-o bază militară NATO pentru o posibilă confruntare cu Rusia", a declarat Zaharova în cadrul conferinţei de prese săptămânale, comentând summitul Moldova-UE care a avut loc la începutul acestei luni.



Ea a spus că autorităţile moldovene ar dori "să desfiinţeze statutul de neutralitate al ţării".



"Din nou, totul se îndreaptă spre militarizarea acestei ţări în beneficiul NATO. În plus, ţara continuă să se apropie în mod activ de membrii NATO şi desfăşoară exerciţii comune cu personalul militar al Alianţei", a adăugat Zaharova, indicând că numai în 2024 au avut loc 30 de exerciţii între Republica Moldova şi NATO.



Toate acestea, în opinia Moscovei, arată că Occidentul pregăteşte Republica Moldova pentru a deveni o "a doua Ucraina".



Purtătoarea de cuvânt a MAE rus a reluat acuzaţiile Serviciului de Informaţii Externe al Rusiei (SVR), care la începutul acestei săptămâni a acuzat Alianţa Nord-Atlantică că s-ar pregăti intens pentru a implica Republica Moldova într-un posibil conflict armat cu Rusia.



"S-au pornit la turaţii maxime laboratoarele de inventat aberaţii. În următoarea perioadă, minciunile vor curge gârlă din partea trompetelor Kremlinului doar pentru a pune mâna pe Moldova şi a o da în controlul unor interese străine. Mai nou, cei care ucid copii aruncând intenţionat bombe peste blocuri de locuit vor să bage panică în moldoveni, precum că eu aş vrea război sau aş încălca neutralitatea ţării", a spus Maia Sandu pe 14 iulie.



Preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, a declarat pe 4 iulie, la primul summit UE-Moldova, că viitorul Rep. Moldova "se află în UE". "Viitorul european al Rep. Moldova nu poate fi şi nu va fi ostatic al acţiunilor Rusiei", a afirmat şefa executivului comunitar.



În acelaşi timp, preşedintele pro-european al Republicii Moldovei, Maia Sandu, a declarat că aderarea la UE "nu este un vis irealizabil", deoarece moldovenii "îl construiesc în fiecare zi".



Summitul a avut loc cu mai puţin de trei luni înainte de alegerile legislative cruciale din Rep. Moldova în care, conform sondajelor, Partidul Acţiune şi Solidaritate (PAS, proprezidenţial) are toate şansele să câştige, dar această victorie i-ar putea fi smulsă de opoziţia pro-rusă dacă formează o coaliţie.



La fel ca la referendumul pro-european din octombrie, când râspunsul "Da" pentru aderarea Rep. Moldova la UE a câştigat datorită votului diasporei, cheia victoriei va fi din nou diaspora moldoveană, care lucrează şi trăieşte în ţări precum Italia, Spania, Portugalia, România etc.