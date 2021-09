Atacul armat din Rusia: agresorul și-a executat una dintre victime în holul Universității din Perm. Atrocitatea, surprinsă de camera de supraveghere

În materialul video, montat din scurte secvențe aparent recuperate de pe camera de supraveghere, se văd mai mulți tineri la un punct de acces în universitate.

Imaginile nu sunt continue.

Cadrul este fix iar numărul de persoane variază, corespunzător secvențelor montate, care durează, la început, sub o secundă.

La secunda 7, în cadru intră un tânăr care ajută un altul, ce pare să fie rănit, să se adăpostească în holul clădirii.

Alte persoane din cadru fug din hol în interiorul clădirii, strecurându-se pe sub turnichetul de acces.

În hol rămâne doar persoana rănită, întinsă pe podea.

Atacatorul înarmat intră în cadru la secunda 14 și își descarcă arma de la mică distanță asupra celui căzut la pământ, în partea stângă a punctului de acces.

Materialul video se încheie cu atacatorul care sare peste turnichet și intră în clădire.

Autenticitatea imaginilor nu a fost confirmată oficial însă hainele și casca persoanei înarmate corespund cu cele surprinse în alte momente ale atacului de la Universitatea din Perm.

Atenție, următoarele imagini vă pot afecta emoțional!

Comitetul de Investigații din Rusia, structura care se ocupă de anchetarea infracțiunilor majore, a anunțat luni după-amiază un bilanț actualizat al atacului din Perm.

Șase oameni au fost uciși și alți 28, răniți de atacatorul care, potrivit celor relatate de presa rusă, are 18 ani și este student la universitate.

Președintele rus Vladimir Putin a cerut miniștrilor sănătății și științelor să meargă la Perm, pentru a coordona asistența acordată victimelor atacului.

"Președintele transmite sincere condoleanțe familiilor și apropiaților celor care au avut de suferit în urma atacului", a declarat Dmitri Peskov, purtătorul de cuvânt al lui Putin.

Cursurile au fost suspendate luni, în regiune.

Poliția l-a împușcat pe atacatorul de la universitate, după ce acesta s-a împotrivit arestării. Suspectul rănit a fost transportat la spital. Anchetatorii au deschis un dosar pentru crime multiple.

Comitetul de Investigații a anunțat că suspectul și-a achiziționat arma în mod legal, în luna mai a anului curent. Este vorba de o pușcă de vânătoare. Informații neconfirmate oficial și distribuite pe platformele sociale acreditează ideea că ar fi vorba de un model produs în Turcia.

The Moscow Times, care citează canalul Baza de pe Telegram, cunoscut pentru sursele din cadrul poliției ruse, arată că agresorul este Timur Bekmansurov, student la Universitatea din Perm.

Site-ul 59.ru publică informația că suspectul și-a anunțat planul ucigaș într-o postare pe o platformă socială.

Terror attack in Russia: ? Radical Islamist 18 year old Taimur opens fire at Perm University leaving 8 killed & 6 wounded. pic.twitter.com/keDeGilPY0