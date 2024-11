Atac puternic asupra Kievului. Rușii bombardează cu drone și rachete Iskander-M și nord-coreene. Explozii în oraș

Armata rusă a atacat Kievul în timpul nopții cu rachete balistice, drone și bombardiere strategice Tu-95 care au lansat rachete de croazieră din Marea Caspică. Un bărbat a fost rănit, iar în oraș s-au produs mai multe explozii, scrie Kyiv Independent.

Rusia a lansat un atac combinat cu rachete de croazieră, rachete balistice Iskander-M sau nord-coreene KN-23/24, precum și cu drone de atac Shaheds sau Gerans. Primarul Kievului Vitali Klitschko a anunțat că sunt explozii în oraș, iar apărarea antiaeriană a fost activată în jurul orei 7:20.

Un bărbat în vârstă de 48 de ani a fost rănit la cap.





Large Russian air attack against Kyiv right now.



4 Russian Tu-95 strategic bombers launched cruise missiles from the Caspian Sea.



Russia is also launching ballistic missiles and suicide drones against the Ukrainian capital city.