Atentat în Canada. Doi bărbați au detonat o bombă într-un restaurant

Doi bărbați neidentificați au intrat într-un restaurant din orașul canadian Mississauga, unde au detonat o bombă, înainte de a se face nevăzuți.

Cel puțin 15 persoane au fost rănite, iar trei dintre acestea sunt în stare critică.

Dispozitivul exploziv era unul improvizat, au anunțat polițiștii.

Mississauga, aflat la 30 de kilometri de Toronto, este al șaselea oraș ca mărime din Canada.

2 suspects attended the scene, detonated an Improvised Explosive Device within the restaurant. Several injured were taken to local hospital and 3 in critical condition were taken to a Toronto Trauma Centre. pic.twitter.com/yzCT59UVN6