Atentat terorist la Bruxelles: Un bărbat a deschis focul lângă o sinagogă și a omorât doi oameni

Update 23:00 Atacatorul este în continuare liber și căutat de autorități. Au fost întărite controalele la granița cu Franța.

Update 22:30 Premierul Belgiei a reacționat după atacul din Bruxelles.

"Cele mai sincere condoleanțe rudelor victimelor atacului laș de la Bruxelles. Mă aflu în acest moment cu miniștrii Justiției și de Interne la centrul național de criză. Monitorizăm evoluțiile și le cerem locuitorilor din Bruxelles să fie vigilenți.", a transmis prim-ministrul Alexander De Croo.

Mes plus sincères condoléances aux proches des victimes du lâche attentat de Bruxelles.



Je suis actuellement avec les ministres de la justice et l'intérieur au centre de crise national.



Nous suivons l'évolution de la situation et demandons aux Bruxellois d'être vigilants.