Arestări masive în Australia, după ce protestatarii anti-lockdown s-au ciocnit cu polițiștii

Sâmbătă, polițiștii au reținut 235 de persoane la Melbourne şi 32 la Sydney.

Autoritățile din statul australian Victoria au precizat că cinci membri ai forțelor de ordine au fost internați în spital după ce au fost trântiți la pământ şi călcați în picioare de mulțime.

?? - Hundreds of protesters were arrested and police injured in #Melbourne, #Australia, on Saturday in violent clashes with anti-containment protesters. #Police used pepper spray and made over 200 arrests. (NDTV/AFP) pic.twitter.com/B6jkL6UVzu