Austria cere ridicarea unui gard la granița Bulgariei cu Turcia pentru a permite aderarea României la spaţiul Schengen

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, cere ridicarea unui gard de la graniţa Bulgariei cu Turcia pentru a permite României şi Bulgariei aderarea la spaţiul Schengen.

Sursa foto: Facebook

Nehammer spune că finanţarea ar trebui asigurată de Uniunea Europeană.

"Astăzi are loc o întrevedere importantă pentru Austria pentru că am reuşit să aducem pe agendă tema emigrării. Austria are 100.000 cereri de azil, 75.000 nu sunt înregistrate.

Asta înseamnă că au venit clandestin, au trecut prin state UE fără să fie înregistraţi şi abia în Austria sunt înregistraţi.

Este o problemă de securitate şi trebuie rezolvată.

Trebuie să sprijinim România şi Bulgaria în acest proiect.

Acestea sunt ţări cu graniţe externe unde noi vedem că există probleme.

Este nevoie de sprijin financiar pentru a stabiliza sistemul, în special pentru Bulgaria care are graniţe cu Turcia. Bulgarii au nevoie de un gard care trebuie finanţat cu buget de la UE", a susţinut cancelarul Austriei.