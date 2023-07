Un avion a fost nevoit să devieze de la zbor, din cauza unui pasager. Care a fost motivul pentru care a fost dat jos

Zborul a decolat duminică din Houston și se afla încă în spațiul aerian din Chicago după două ore de zbor.

Incidentul a început după ce un pasager nervos, de la clasa business, a întrerupt zborul, pentru că o opțiune a sa de mâncare nu era disponibilă.

"Zborul United 20 de la Aeroportul Intercontinental George Bush către Amsterdam a fost deviat către Aeroportul Internațional O'Hare și a aterizat în siguranță în urma unei tulburări provocate de un pasager.

Forțele de ordine au întâmpinat aeronava la poartă și au escortat pasagerul din avion.

Aeronava a continuat apoi spre Amsterdam", a declarat compania United Airlines, pentru The Guardian.

Potrivit site-ului Flightrader24, avionul a aterizat la Amsterdam cu trei ore întârziere.

Deși nu este clar ce mâncare anume l-a supărat pe pasagerul indisciplinat, pasagerilor de la clasa business li se oferă de obicei o masă completă cu trei feluri de mâncare, pe lângă alte alimente pe parcursul zborului.

Compania aeriană s-a confruntat cu critici legate de faptul că mesele de la bord nu au reușit să revină la normele de dinaintea pandemiei și a anunțat anul trecut că își modernizează tarifele la clasa business.

Site-ul de recenzii de călătorie Live and Let's Fly a raportat că pasagerii de la clasa business care zburau de la Newark la Amsterdam au avut de ales între coastă de vită la cuptor, somon la cuptor cu lămâie sau ricotta sărată cu paste la masa principală.

Un loc la clasa business one-way la zborul United Houston - Amsterdam costă, de obicei, 6.927 de dolari.

Administrația Federală a Aviației poate impune amenzi pasagerilor pentru indisciplină, de până la 37.000 de dolari pentru fiecare încălcare a regulilor. Pasagerii pot fi, de asemenea, urmăriți penal.

Asociația Internațională a Transportului Aerian a raportat la începutul acestui an, că incidentele cu pasageri indisciplinați au crescut cu 47% în 2022, comparativ cu anul precedent, un incident având loc o dată la 568 de zboruri.

#UA20 from Houston to Amsterdam jettisoning fuel prior to diversion to Chicago due to an unruly passenger. https://t.co/aAyj03wnLY pic.twitter.com/FzGN6090MC