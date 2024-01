Avion cu sute de pasageri aterizat în flăcări, pe aeroportul din Tokyo, după ce s-a ciocnit cu o aeronavă a Pazei de Coastă

Aeronava companiei aeriene japoneze a aterizat în flăcări pe aeroportul Tokyo Haneda, marți, potrivit postului național de televiziune NHK. Este vorba despre un Airbus A350.

În imagini se poate vedea cum avionul cuprins de flăcări aterizează. Oamenii încearcă să fugă disperați pe toboganele de urgență deschise, în timp ce pompierii încearcă să stingă flăcările.

BREAKING: Plane on fire on Tokyo International Airport's runway in Japan pic.twitter.com/qicUUczyip