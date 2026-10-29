Axios: Iranul este presat să dea voie inspectorilor ONU să viziteze instalațiile nucleare bombardate. Ce ar obține în schimb

Iranul este presat să dea voie inspectorilor ONU să viziteze instalațiile nucleare bombardate. FOTO: CSIS/Satellogic

Mediatori regionali conduși de Qatar încearcă să obțină un acord diplomatic care să permită reluarea negocierilor dintre Statele Unite și Iran și să prevină reizbucnirea războiului după alegerile americane de la jumătatea mandatului, potrivit a trei surse americane, israeliene și regionale citate de Axios. Qatarul încearcă să convingă Iranul să le permită inspectorilor ONU să viziteze instalațiile nucleare bombardate, în schimbul unei relaxări parțiale a sancțiunilor americane.

Miza este una majoră, petru că, fără un acord de ultim moment, o nouă ofensivă aeriană pare probabilă la scurt timp după alegeri. Șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul Eyal Zamir, a discutat luni cu amiralul Brad Cooper, comandantul CENTCOM, pentru coordonarea unor posibile atacuri.

Potrivit unor oficiali americani și israelieni, o astfel de operațiune ar presupune o săptămână de lovituri masive asupra conducerii Iranului, precum și asupra unor obiective energetice, nucleare și de infrastructură.

Președintele Donald Trump a declarat miercuri, într-un scurt interviu acordat Axios, că negocierile cu Iranul au loc prin intermediari, dar a subliniat că nu știe dacă vor da rezultate. "Trebuie să terminăm treaba, fie printr-un acord, fie în alt mod. Vom vedea dacă negocierile pot reuși", a spus Trump.

La rândul său, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a scris miercuri pe rețeaua X că, deși forțele armate ale țării sunt pregătite să apere Iranul, Teheranul continuă să dea o șansă diplomației.

Care sunt discuțiile de culise

Potrivit surselor, eforturile de mediere sunt conduse de Qatar, cu sprijinul Pakistanului, Arabiei Saudite, Egiptului și Turciei. Negociatorul qatarez Ali al-Thawadi a fost la începutul acestei săptămâni la Teheran, unde a discutat cu oficiali iranieni despre un posibil acord cu administrația Trump.

O sursă regională informată despre discuții a declarat că Qatarul a prezentat propuneri pentru reducerea diferențelor dintre cele două părți. SUA cer ca Iranul să renunțe la stocul de uraniu îmbogățit, în timp ce Iranul insistă ca Washingtonul să ridice mai întâi blocada navală și să deblocheze fondurile iraniene înghețate. Aceeași sursă regională și un oficial american au precizat că mediatorii le transmit iranienilor că acceptarea propunerilor ar putea fi singura cale de a evita atacuri majore după alegeri.

Oficiali de securitate din Arabia Saudită, Turcia și Pakistan au transmis același mesaj în timpul unei vizite la Teheran, în urmă cu câteva zile.

Potrivit sursei regionale, iranienii au răspuns că vor cere în următoarele zile aprobarea liderului suprem, Mojtaba Khamenei, pentru propunerile primite.

După vizita de la Teheran, oficialii saudiți au transmis Casei Albe că Iranul este îngrijorat de o posibilă operațiune militară americano-israeliană după alegeri, a declarat un oficial american. Riadul i-a cerut lui Trump să nu se grăbească să intre în război și să mai acorde timp negocierilor.

Acordul de la Cairo, o posibilă soluție

Una dintre ideile aflate în discuție este revenirea la acordul încheiat anul trecut la Cairo între Iran și Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA).

Acordul din septembrie 2025 permitea reluarea inspecțiilor ONU în instalațiile nucleare iraniene. El a fost suspendat o lună mai târziu, după ce Consiliul de Securitate al ONU a reintrodus sancțiunile împotriva Iranului.

Directorul general al AIEA, Rafael Grossi, a declarat marți în fața Consiliului de Securitate că reactivarea acordului de la Cairo ar putea oferi cadrul pentru reluarea inspecțiilor la instalațiile nucleare iraniene avariate în loviturile americane și israeliene. Potrivit sursei regionale, dacă Iranul acceptă accesul inspectorilor ONU, ar putea primi derogări pentru a vinde petrol, iar o parte din fondurile sale înghețate ar putea fi deblocate pentru cumpărarea de alimente și alte bunuri umanitare.

"Există o oarecare mișcare. Așteptăm răspunsul Iranului", a spus sursa. "Ideea este ca iranienii să poată spune că nu au renunțat de la început la uraniul îmbogățit, iar SUA să poată spune că au obținut concesii nucleare de la Iran."

Poziția Washingtonului

Potrivit sursei regionale, Casa Albă le-a transmis mediatorilor că se va pronunța asupra propunerii de acord după ce va afla dacă Iranul o acceptă.

Trump a discutat despre Iran cu secretarul de stat Marco Rubio și cu emisarul Casei Albe, Steve Witkoff, marți, în timpul unei călătorii în Texas la bordul avionului Air Force One. Miercuri, subiectul a fost discutat și cu echipa sa de securitate națională, în cadrul informării zilnice de intelligence, au declarat oficiali americani.

"Așa cum a spus președintele, Iranul a fost distrus sistematic, atât militar, cât și financiar. Dacă nu își schimbă rapid comportamentul, vom termina în curând treaba. Statele Unite se află într-o poziție foarte puternică, controlând Strâmtoarea Ormuz, în timp ce economia iraniană se prăbușește. Iranul a fost decimat și, într-un fel sau altul, conflictul cu Iranul se va încheia foarte curând", a declarat un oficial al Casei Albe.