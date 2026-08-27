Mojtaba Khamenei e mort? În Teheran circulă speculații despre soarta ayatollahului. Reacția lui Donald Trump

Mojtaba Khamenei nu a apărut deloc public de când a fost numit în funcția supremă la Teheran.Foto: Profimedia Images

Președintele SUA, Donald Trump, spune că ayatollahul Mojtaba Khamenei este în viață, dar a fost grav rănit în atacurile care l-au ucis pe tatăl său. Declarația vine după apariția unor noi informații care speculează că liderul suprem al Iranului ar fi murit, scrie Euronews.

"Nu cred că este mort. A fost foarte grav rănit. Partea stângă a corpului, brațul, piciorul, totul. A fost foarte grav rănit, dar nu cred că este mort", i-a declarat Trump comentatorului conservator Glenn Beck.

Trump a spus că și-a bazat comentariul pe comportamentul negociatorilor iranieni. "Dacă este mort, atunci joacă tatru foarte bine, pentru că vorbesc tot timpul despre faptul că se întorc la el pentru a obține aprobarea finală pentru anumite lucruri", a afirmat președintele american.

Mojtaba Khamenei, în vârstă de 56 de ani, a fost ales ayatollah de Adunarea Experților din Iran pe 8 martie, la câteva zile după ce tatăl său, Ali Khamenei, a fost ucis în atacurile comune americano-israeliene din 28 februarie, care au declanșat războiul.

De la numirea sa, Mojtaba Khamenei nu a apărut în public și nu a fost prezent în fotografii sau în vreo înregistrare video ori audio verificată. De asemenea, a lipsit de la ceremoniile funerare ale tatălui său, desfășurate în luna iulie.

Revista The Atlantic, citând surse anonime apropiate guvernului iranian, a relatat în această săptămână că la Teheran circulă numeroase speculații cu privire la soarta lui Khamenei. Mohammad Hossein Khoshvaght, fost oficial și rudă a familiei Khamenei, a declarat revistei că, din luna martie, cel mult cinci persoane s-au întâlnit cu Mojtaba Khamenei,"din motive de securitate".

Nicio fotografie, înregistrare video sau audio în prezetnt cu el nu a fost publicată. Mulți dintre liderii politici de top ai țării recunosc că nu l-au văzut - printre care Abbas Araghchi, ministrul de externe al Iranului și membru al Consiliului Național de Securitate. IranWire, o publicație de opoziție cu sediul la Londra, relatează că niciun membru al cabinetului nu s-a întâlnit cu Mojtaba de când a devenit lider suprem.

Președintele iranian Masoud Pezeshkian a declarat anterior că legătura și comunicarea cu Khamenei au devenit "extrem de dificile".

Presa americană a relatat anterior, citând oficiali iranieni care au dorit să-și păstreze anonimatul, că Mojtaba Khamenei a fost grav rănit în atacuri, a trecut prin mai multe intervenții chirurgicale la picioare și brațe și are dificultăți de vorbire din cauza unor arsuri severe la nivelul feței și buzelor.

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că Mojtaba Khamenei a fost rănit și este probabil "desfigurat". Teheranul nu a confirmat aceste informații.

"O victorie foarte mare"

Trump a vorbit și despre Strâmtoarea Ormuz, susținând că aceasta este, practic, deschisă. "Trecem acum cu multe nave prin strâmtoare. Le facem să treacă", a declarat el, adăugând că minele au fost înlăturate.

Strâmtoarea rămâne însă oficial închisă traficului comercial fără restricții, sub autoritatea Iranului. Forțele iraniene au continuat să intercepteze nave care încearcă să tranziteze rute neaprobate de Teheran, iar operațiunile navale americane au fost necesare pentru escortarea unor nave prin strâmtoare.

Trump a afirmat că presiunile militare și economice exercitate asupra Iranului au rezultate. "Aceste măsuri ne apropie de o victorie foarte mare. Vom obține o victorie majoră foarte curând", a declarat președintele american.

El și-a reiterat, de asemenea, poziția cu privire la programul nuclear al Iranului.

"Nu putem permite Iranului să obțină arme nucleare. Aceasta este întreaga problemă, 99,9% din problemă este aceasta. Nu putem permite acest lucru, pentru că sunt nebuni și le vor folosi. Până acum, am oprit acest lucru de două ori", a adăugat Trump.