Sute de persoane s-au bătut la o piscină din Berlin, din cauza unor pistoale cu apă

Joaca s-a transformat într-o bătaie generală atunci când o femeie a scuipat un bărbat care a răspuns spărgându-i nasul cu pistolul său cu apă.

Potrivit poliţiei, aproximativ 250 de persoane s-au implicat apoi în incident.

Cei mai mulţi au ignorat instrucţiunile poliţiştilor şi ale personalului de pază, iar piscina publică a fost ulterior închisă.

Acesta este a doua încăierare în care au fost implicate sute de persoane la o piscină publică din Germania, în ultimele două săptămâni.

