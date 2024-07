Berlinul, zguduit de violențe: rudele unui camerunez înjunghiat mortal de un turc într-o parcare s-au bătut cu poliția

Cetățenii capitalei germane au fost martori la incidente violente petrecute joi noaptea, în urma unei crime căreia i-a căzut victimă un cetățean camerunez.

Camerunezul în vârstă de 37 de ani a fost înjunghiat mortal de un cetățean german de origine turcă, în urma unei dispute asupra unui loc de parcare în zona Berlin-Gesundbrunnen, potrivit presei germane.

Viitoarea victimă se afla la volanul unei dube și ar fi refuzat să elibereze locul de parcare revendicat de turc. Acesta l-a înjunghiat pe camerunez în burtă și a încercat ulterior să fugă, însă mașina i-a fost blocată de vehiculul unui martor.

Suspectul a fost ulterior arestat. Victima sa a murit la spital.

În aceeași zi, dar câteva ore mai târziu, zeci de rude și apropiați ai victimei s-au adunat la locul crimei și au încercat să intre în perimetrul izolat de poliție.

Au urmat confruntări cu oamenii legii, în urma cărora cinci polițiști au fost răniți ușor.

Sindicatul polițiștilor germani a transmis că înțelege reacția emoțională a rudelor victimei.

Pe de altă parte, organizația a arătat că nu pot fi tolerate perturbarea cercetărilor la locul unei fapte penale și aruncarea cu sticle și pietre asupra polițiștilor, cum s-a întâmplat în acest caz.

"Oricine poartă un cuțit asupra sa este pregătit să rănească grav sau chiar să-i ucidă pe alții", a comunicat sindicatul polițiștilor germani.

Presa berlineză scrie că aproximativ cincizeci de bărbați, femei și copii au venit pe Böttgerstraße, unde avusese loc atacul mortal cu câteva ore mai devreme.

Grupul a vrut să meargă locul crimei, deși polițiștii le-au spus să nu o facă, pentru că investigațiile criminalistice erau în desfășurare.

În ajutorul criminaliștilor a venit un grup operativ de polițiști de la o secție locală, însoțiți de câini de serviciu.

Însă protestatarii nu au fost impresionați și au început să strige "Dreptate" și "Rasism în Germania". Polițiștii i-au respins și, ulterior, i-au reținut pe cei mai turbulenți, în timp ce restul grupului a aruncat cu pietre și sticle în forțele de ordine.

Cinci ofițeri de poliție au fost răniți ușor, dar au rămas în dispozitiv.

"Au fost întocmite mai multe dosare penale pentru agresiune împotriva polițiștilor și tulburarea liniștii publice", a declarat ulterior un purtător de cuvânt al poliției.

Sub-Saharan vigil/protest in #Berlin after a 37yo #Cameroonian was stabbed to death by a #Turkish suspect during a parking dispute yesterday.#Migrantspic.twitter.com/QAorDGSVlJ