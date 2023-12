Festivitățile de Crăciun din Betleem, orașul în care s-a născut Iisus, au fost anulate

Oficialii din Betleem, din Cisiordania ocupată, au anulat toate festivitățile de Crăciun, în semn de susținere a palestinienilor din Fâșia Gaza.

În locul obișnuitului brad de Crăciun, administrația orașului a montat o scenă simbolică a nașterii lui Iisus, care denunță bombardamentele israelienilor. Totodată, reprezentanții bisericilor din Betleem cer ”oprirea genocidului imediat”.

La Grota Nașterii nu sunt pelerini, în condițiile în care în această perioadă a anului, cozile erau de multe ore.

”Sperăm cel puţin ca localnicii să vină (la slujba de la miezul nopţii). De obicei, din cauza rezervărilor din întreaga lume, ei nu au mult loc. Anul acesta nu mai există un sistem de rezervare, aşa că îmi imaginez că biserica va putea să primească mai mulţi localnici”, declară un preot din parohia Sf Caterina din Betleem, Rami Asakrueh, potrivit News.ro.

