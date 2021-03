Boris Johnson a dezvăluit dieta minune cu care a slăbit: ”Vă recomand și vouă!”

Boris Johnson a dezvăluit, într-un clip, pe o rețea socială, cum a reușit să scape de kilogramele în plus, acumulate pe parcursul mai multor ani.

”Am făcut o grămadă, de fapt, tot ce am putut pentru a pierde în greutate, pentru a mă simți mai în formă, mai sănătos. Iar ceea ce am făcut a fost să mănânc mai puțin carbohidrați, am evitat ciocolata, am renunțat la brânza pe care o mâncam seara târziu, toate lucrurile acestea.

Am început să mă trezesc mai devreme ca să alerg, iar rezultatul este, de fapt, chiar am slăbit destul de mult după standardele mele și simt că am mult mai multă energie, sunt mai bine dispus, așa că vă recomand și vouă!”.

Anul trecut, când a fost infectat cu SARS-CoV-2 și internat în stare gravă, premierul Marii Britanii avea aproximativ 100 de kilograme.

Boris Johnson s-a vaccinat cu AstraZeneca: ”Nu am simţit practic nimic”

Premierul britanic Boris Johnson s-a vaccinat în urmă cu trei zile cu o primă doză de vaccin anti-COVID-19 produs de AstraZeneca, la o zi după ce Agenţia Europeană a Medicamentului a declarat că acest vaccin este sigur şi eficient.

”Nu am simţit practic nimic”, a declarat liderul în vârstă de 56 de ani, care a fost vaccinat la Spitalul St. Thomas din Londra, unde a stat trei zile la terapie intensivă în aprilie 2020, când a fost bolnav de COVID-19.

Premierul le-a cerut britanicilor să se vaccinzeze pentru că este ”cel mai bun lucru pentru voi, familia voastră şi toţi ceilalţi”.

După ce Agenţia Europeană a Medicamentului (EMA) a ajuns la concluzia că vaccinul grupului suedezo-britanic AstraZeneca este „sigur şi eficient”, mai multe ţări europene au reluat vaccinarea, după ce o suspendaseră din cauza temerilor de efecte secundare, în special formarea de cheaguri de sânge.

