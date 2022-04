Britney Spears dezvăluie că este însărcinată, la doar câteva luni după ce a scăpat de sub tutelă

Cântăreața a făcut anunțul printr-o postare pe Instagram. Ea a spus că a făcut testul după ce partenerul ei, Sam Asghari, a tachinat-o cu privire la faptul că este ”însărcinată cu mâncare”.

”Așa că am făcut un test de sarcină... și uhhhhh ei bine... voi avea un copil”, a scris ea.

”4 zile mai târziu am rămas însărcinată cu puțin mai multă mâncare”, a adăugat.

În noiembrie anul trecut, în urma unei hotărâri judecătorești, artista a scăpat de sub tutela tatălui ei, după 13 ani.

În timpul procesului, cântăreața în vârstă de 40 de ani a descris modul în care aranjamentul juridic complex condus, printre alții, de tatăl ei Jamie Spears, i-a afectat nu numai banii, ci și alegerea de a avea un alt copil.

Ea a povestit instanței că dorește să se căsătorească și să rămână însărcinată (are deja doi băieți cu fostul soț Kevin Federline), dar a susținut că nu i s-a permis și că i s-a impus să folosească contraceptive. Britney a mai spus și că a fost forțată să ia medicamente împotriva voinței ei.

La apogeul faimei sale, Spears a fost una dintre cele mai mari vedete pop din lume, cunoscută cel mai bine pentru hituri, inclusiv ... ”Baby One More Time”, ”Oops!... I Did It Again”, ”I'm A Slave 4 U”, ”Toxic” și ”Womanizer”.

Cu toate acestea, ea nu a mai cântat live din 2018 și a promis să nu o facă cât timp tatăl ei avea tutela