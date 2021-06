Britney Spears rupe tăcerea și pe Instagram. "Îmi pare rău că m-am prefăcut a fi în siguranță"

În postarea sa, aceasta a spus că nu a vorbit mai devreme pentru că „mi-a fost jenă să împărtășesc ce mi s-a întâmplat”.

Starul pop, în vârstă de 39 de ani, a declarat, cu o zi înainte, în cadrul mărturiei sale, că a fost forțată să lucreze împotriva voinței sale și că tutorele a împiedicat-o să se căsătorească sau să-și elimine steriletul, astfel încât să poată avea un alt copil.

Ea a spus că și iubitului ei îi este interzis să o conducă în mașina lui și că nu se poate vedea cu anumite prietene.

"Aduc acest lucru în atenția oamenilor pentru că nu vreau ca oamenii să creadă că viața mea este perfectă, deoarece cu siguranță nu este"

Spears și-a cerut scuze fanilor pentru că s-a prefăcut timp de doi ani: „Am făcut-o din cauza mândriei mele și mi-a fost jenă să împărtășesc ce mi s-a întâmplat... dar sincer cine nu vrea să-și capteze Instagramul într-o lumină distractivă !!!”

Legea în urma căreia Britney și-a pierdut orice drept de a alege este în vigoare de 13 ani.

Soarta ei a fost pusă, în tot acest timp, în mâinile tatălui ei, Jamie Spears.

Mesajul ei de pe Instagram a împărtășit un citat despre importanța basmelor.

În descriere, aceasta a precizat că postările sale optimiste de pe rețelele sociale au dat milioanelor de fani impresia greșită despre viața ei.

Mesajul integral al artistei

„Vreau doar să vă spun un mic secret... În calitate de oameni, cu toții ne dorim viața de basm și după modul în care am postat... viața mea pare să arate și să fie destul de uimitoare... Cred că pentru asta ne străduim cu toții!!!!

Aceasta a fost una dintre cele mai bune trăsături ale mamei mele... oricât de groaznică era o zi, pe vremea când eram mai tânără... de dragul meu și al fraților mei, ea s-a prefăcut întotdeauna că totul este în regulă.

Aduc acest lucru în atenția oamenilor, pentru că nu vreau ca să creadă că viața mea este perfectă, pentru că nu este deloc așa... și dacă ați citit ceva despre mine în știri săptămâna aceasta... ați aflat evident că nu este!!!

Îmi cer scuze pentru că m-am prefăcut că am fost ok în ultimii doi ani ... Am făcut-o din cauza mândriei mele și mi-a fost jenă să împărtășesc ce mi s-a întâmplat ... dar sincer cine nu vrea să-și capteze Instagramul într-o lumină distractivă !!

Credeți sau nu, pretinzând că sunt ok, a ajutat de fapt ... așa că am decis să postez acest citat astăzi pentru că trec printr-un iad ... simt că Instagramul m-a ajutat să îmi împărtășesc prezența ... existența ... și să simt pur și simplu că sunt importană, în ciuda greutăților prin care treceam și a funcționat ... așa că am decis să încep să citesc mai multe basme !!!!!", a postat artista pe Instagram.

