Cântăreața Britney Spears, declarații în instanță: "Îmi doresc doar vechea viață. Au trecut 13 ani și este suficient"

Spears a cerut să se adreseze judecătoarei Brenda Penny pentru a vorbi despre aranjament. Cântăreața a participat la ședință prin telefon și a vorbit mai mult de 20 de minute.

„S-au întâmplat multe de acum doi ani ... ultima dată când am fost în instanță”, a început ea. "Nu m-am mai întors la curte de multă vreme pentru că nu consider că am fost audiată de niciun fel când am venit ultima dată la curte", a continuat aceasta.

În timpul audierii, sute de fani protestau în fața judecătoriei.

Ea a spus că a fost forțată să performeze pe scenă, nu i s-a acordat intimitate și a fost obligată să folosească medicamente contraceptive, dar și alte tipuri de medicamente și să participe la ședințe de terapie, împotriva voinței sale.

Spears a spus miercuri că i s-a administrat litiu, în ciuda obiecțiilor pe care le avea.

Litiul este utilizat în mod obișnuit pentru a trata tulburarea bipolară, care cauzează adesea episoade de depresie și manie, un sentiment de iritabilitate necontrolată sau excitare. Poate fi folosit și pentru tratarea depresiei.

"Litiul este un [medicament] foarte, foarte puternic și complet diferit de cel pe care îl foloseam. Daca îl administrezi mai mult de 5 luni, poți rămâne cu disfuncții mentale", a spus Spears

"M-am simțit beată. Nici măcar nu puteam să stau în picioare. Nici măcar nu puteam purta o conversație cu mama sau tata despre orice. Le-am spus că sunt speriată și că au venit șase asistente medicale la mine acasă pentru a mă supraveghea în timp ce luam acest medicament pe care nu am vrut să-l folosesc de la bun început", a continuat artista.

Spears a criticat modul în care familia ei, inclusiv tatăl ei Jamie Spears, s-a comportat în postura de tutore.

„Familia mea nu a făcut nimic”, a spus ea. „Tot ceea ce am pățit a fost aprobat de tatăl meu”.

Tatăl lui Spears a fost conservatorul proprietății sale estimate la 60 de milioane de dolari, încă din 2008, împreună cu avocatul Andrew Wallet, în urma unei serii de probleme personale ale cântăreaței care au fost făcute public.

După demisia lui Wallet în 2019, Spears a fost singura responsabilă de supravegherea finanțelor sale până când aceeași judecătoare a numit compania Bessemer Trust, în noiembrie 2020, pentru a deveni co-conservator.

Ca răspuns la observațiile artistei, Vivian Thoreen, avocatul lui Jamie Spears (tatăl acesteia), a declarat pentru CNN: „Domnul Spears își iubește fiica și îi este foarte dor de ea”.

Britney Spears a spus că și-a exprimat frustrarea față de îngrijirea medicală și de gestionarea bunurilor sale, de către tatălui ei, dar că a simțit că el „iubește” controlul pe care îl avea asupra ei.

"Nu am avut niciodată un cuvânt de spus în legătură cu programul meu. M-a obligat de fiecare dată", a spus Britney.

Spears a precizat, de asemenea, de ce nu a explicat aceste probleme pe rețelele de socializare.

„M-am gândit că aș putea deveni fericită pentru că am fost într-o stare de negare”, a spus aceasta.

"Am fost în stare de șoc. Sunt traumatizată. Știi, prefăte până te simți mai bine. Dar acum îți spun adevărul, da?! Nu sunt fericită. Nu pot dormi. Sunt atât de furioasă încât nu pot descrie și sunt deprimată ".

Spears a spus că vrea să angajeze un avocat la propria ei discreție, deoarece actualul său avocat, Samuel Ingham III, a fost numit de curte în 2008.

Ea a cerut ca judecătoarea să îi ia în serios îngrijorările.

„Ultima dată când am vorbit cu dumneavoastră... m-ați făcut să simt că sunt moartă, de parcă nu aș fi contat, de parcă nu m-ați fi crezut”, a spus Spears.

"Vreau să fiu ascultată. Vă spun din nou asta, pentru ca poate o să înțelegeți profunzimea, gradul și daunele ... Vreau și merit schimbări în viitor", a continuat aceasta.

"Îmi doresc doar vechea viață. Au trecut 13 ani și este suficient", a adăugat ea.

Spears a mai spus că vrea să întemeieze o familie cu iubitul ei, Sam Asghari.

„Mi s-a spus chiar acum că nu sunt în stare să mă căsătoresc sau să am un copil”, a declarat Spears. "Am un sterilet în mine chiar acum, astfel încât să nu rămân însărcinată. Am vrut să scot steriletul pentru a putea încerca să am un copil, dar așa-numita echipă de tutori nu mă lasă la doctor să-l scoată pentru că nu vor să fac copii, mai mulți copii."

„Cred cu tărie că sunt abuzată”, a spus ea.

Spears și-a încheiat comentariile spunând: „Practic, această situație îmi face mult mai mult rău decât bine. Merit să am o viață. Am muncit toată viața mea”, a spus ea, cerând să se încheie audierea.

În urma remarcilor sale, instanța a luat o pauză și apoi a oprit transmiterea audio publică a ședinței.

O altă ședință judecătorească este stabilită pentru 14 iulie.

