Biden și-a anunțat stafful de campanie că nu renunță la candidatură: „Nimeni nu mă împinge la o parte. Nu plec”

Președintele american Joe Biden nu ia în calcul să se retragă din cursa pentru al doilea mandat, spune și Casa Alba. Foto: Hepta

Casa Alba neagă informații publicate, miercuri, de The New York Times, potrivit cărora Joe Biden s-ar gândi să se retragă din cursa pentru un nou mandat. „Președintele nu abandonează”, a spus secretarul de presă al Casei Albe, Karine Jean-Pierre. Într-o declarație anterioară, Jean-Pierre a spus că președintele american nu are Alzheimer sau „vreo altă formă de demență”. Joi, Biden a apărut alături de vicepreședinta Kamala Harris, cea despre care se spune că ar fi principala persoană care l-ar putea înlocui, într-un apel cu stafful de campanie. Potrivit unor surse citate de presa din SUA, Biden a spus că e în competiție „până la capăt”.

„Permiteți-mi să spun asta cât se poate de clar, cât de simplu și direct pot: candidez. Nimeni nu mă împinge la o parte... Nu plec. Sunt în cursa asta până la capăt și vom câștiga”, le-ar fi transmis Biden.

Cei doi i-au asigurat pe membrii echipei de campanie că sunt în această luptă pentru realegere împreună. Surse citate de AP au declarat că a fost o discuție motivațională, subliniind miza alegerilor și revenind la comentariile anterioare făcute de Biden după dezbaterea cu Trump, că atunci când este doborât, se ridică și încă plănuiește să câștige alegerile, scrie The Guardian.

„Nu ne vom da înapoi. Vom urma exemplul președintelui nostru. Vom lupta și vom câștiga. Joe Biden și-a dedicat viața luptei pentru poporul țării noastre. În acest moment, știu că toți suntem pregătiți să luptăm pentru el”, ar fi spus și Kamala Harris.

La Casa Alba, secretarul de presă Karine Jean-Pierre a spus că Biden nu va ceda presiunii de a renunța, după prestația slabă din dezbaterea cu Donald Trump.

„A fost călătoria. Iar călătoria a dus la o răceală. Am fost cu toții acolo, nu este neobișnuit”, a spus aceasta, referindu-se la deplasarea președintelui american în Europa, înaintea dezbaterii.

Jean-Pierre a adăugat mai târziu că astfel de lucruri îi afectează pe oameni, indiferent dacă au 20 sau 80 de ani.

Joe Biden „rămîne în cursa” pentru realegere, a dat asigurări Casa Albă.

Însă, potrivit Bloomberg, zeci de democrați din Congres iau în considerare semnarea unei scrisori pentru a-l îndemna pe Biden să se retragă.

Potrivit surselor, cei care iau în calcul să semneze această scrisoare sunt democrații care candidează în prezent pentru realege în „districtele democrate sigure”.

Creșterea presiunii interne și dezamăgirea din partea donatorilor și parlamentarilor democrați au crescut împotriva lui Biden și a echipei sale de campanie după performanța slabă a președintelui la dezbaterea prezidențială de săptămâna trecută.

Raportul Bloomberg urmează unui raport din New York Times din această dimineață despre Biden care i-ar fi spus unui aliat cheie că se gândește dacă să rămână în cursă.

Casa Albă a negat raportul, numindu-l „fals”.