Casa Albă: „Politica noastră a fost de a plasa Ucraina în cea mai puternică poziţie posibilă”

Joe Biden și Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia Images

Casa Albă a declarat luni că strategia sa cu privire la eventuale negocieri între Ucraina şi Rusia este să aducă Kievul pe „cea mai puternică poziţie posibilă” şi a afirmat că Moscova, şi nu Washingtonul, este partea care promovează o escaladare a conflictului, scrie EFE, potrivit Agerpres.

„Politica noastră a fost de a plasa (Ucraina) în cea mai puternică poziţie posibilă, atât pe parcursul acestei administraţii, cât şi (în general) după invazia din 2022”, a declarat Jon Finer, consilier al preşedintelui american Joe Biden, într-o întâlnire cu presa la Rio de Janeiro (Brazilia), pe marginea summitului G20, care se desfăşoară luni şi marţi în această metropolă braziliană.

Finer a făcut aceste comentarii în legătură cu posibile negocieri între Ucraina şi Rusia, ceva ce Kievul ar putea fi obligat să facă odată cu sosirea în ianuarie a preşedintelui ales Donald Trump, care a promis să pună capăt conflictului în „24 de ore”, fără a oferi detalii despre cum ar face aceasta.

În opinia sa, doar determinarea Ucrainei de a negocia cu Rusia ar trebui luată în considerare şi nu există „nimic contradictoriu” în decizia cancelarului german Olaf Scholz de a vorbi săptămâna trecută cu preşedintele rus Vladimir Putin pentru prima dată în doi ani.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a criticat convorbirea purtată de Scholz, considerând că un astfel de demers îl scoate pe Putin din izolare şi deschide o "cutie a Pandorei".

„Statele Unite se coordonează îndeaproape cu aliaţii săi, în special cu Germania, evident în probleme legate de Ucraina. Când vine vorba de negocieri, nu este o chestiune de competenţa SUA sau a Germaniei, ci a guvernului Ucrainei”, a explicat consilierul Casei Albe.

Acelaşi înalt oficial american a declarat că, în pofida dificultăţilor de a negocia pentru a se ajunge la un limbaj comun în cadrul G20 (forum ce reuneşte economiile dezvoltate şi marile economii emergente), SUA speră să includă „limbajul cel mai puternic posibil” în comunicatul comun al summitului din oraşul brazilian.

Finer nu a confirmat informaţiile conform cărora Joe Biden a autorizat Ucraina să utilizeze arme americane ATACMS cu rază lungă de acţiune pentru lovituri limitate în profunzimea teritoriului rus, aşa cum au dezvăluit duminică publicaţiile The Washington Post şi The New York Times.

Responsabilul american a respins acuzaţiile Kremlinului că SUA toarnă „gaz pe foc”, dar a spus că Washingtonul va lua decizii în funcţie de paşii Rusiei pe care îi consideră drept o escaladare.

„Rusia poartă un război de agresiune împotriva graniţelor unui stat suveran şi continuă să o facă. Şi am văzut, pe lângă desfăşurarea de trupe nord-coreene, o escaladare majoră cu atacuri aeriene asupra infrastructurilor (civile) din Ucraina în ultimele 24 de ore”, a spus el.

Armata rusă a lansat luni în timpul zilei un atac cu rachete Iskander- M asupra Odesei (sud), ucigând 10 persoane şi rănind alte 40. Printre morţi se numără medici, ofiţeri de poliţie şi simpli civili, conform unui bilanţ actualizat al victimelor citat de agenţia de presă Unian.

Cu o zi în urmă, Rusia a întreprins un atac masiv asupra întregului teritoriu al Ucrainei cu 120 de rachete şi 90 de drone, conform preşedintelui Volodimir Zelenski, punând la grea încercare infrastructura energetică a ţării în prag de iarnă, deja puternic afectată în urma celor aproape trei ani de război.