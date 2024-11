Ce s-ar întâmpla cu războiul din Ucraina dacă Trump iese președinte. Fost consilier de campanie: „Cu el nimic nu e imposibil”

Mai sunt două zile până la alegerile care pot schimba soarta lumii, iar tensiunile cresc de la o oră la alta. FOTO: Getty Images

Mai sunt două zile până la alegerile care pot schimba soarta lumii, iar tensiunile cresc de la o oră la alta. Kamala Harris și Donald Trump fac eforturi disperate să câstige voturi pe ultima sută de metri. Într-un interviu exclusiv pentru Antena 3 CNN, Len Hodorkovski, fostul consilier în campania lui Donald Trump din 2016, vorbeşte despre provocările acestei campanii, dar şi despre problemele de politică externă ale Statelor Unite în contextul tensiunilor tot mai mari la nivel mondial.

Ana Maria Roman, jurnalist Antena 3 CNN: „Domnule Hodorkovski, v-ați născut la doar câțiva kilometri de România, dar nu ați fost niciodată în România.”

Len Hodorkovski, fostul consilier în campania lui Donald Trump: „Așa este, m-am născut în Cernăuţi, la câțiva kilometri de graniță și am crescut într-o casă în care bunicii mei vorbeau românește și îmi amintesc că am crescut sub regimul sovietic, dar informațiile erau foarte greu de obținut, cel puțin adevărul era, iar părinții și bunicii mei aveau un radio cu tranzistor în apartament și încercau să asculte cealaltă parte, sperând să ajungă la adevăr și știți că în acele zile și România era sub regimul comunist, dar cel puțin România era un pic mai aproape de Occident.”

Ana Maria Roman, jurnalist Antena 3 CNN: „Pentru că ați lucrat direct cu Donald Trump, acesta a spus că va negocia pacea a doua zi după preluarea mandatului. Credeți că acest lucru ar fi posibil?”

Len Hodorkovski: „Nu aș spune că ceva este imposibil cu Donald Trump. Și motivul pentru care spun asta este că el nu este un politician tipic. Are, de asemenea, în acest moment, patru ani de experiență de a vorbi cu părțile implicate în conflict. Cu siguranță a vorbit cu Putin, a vorbit cu Zelenski, a vorbit cu Zelenski chiar foarte recent, de asemenea. Au discutat despre război și despre implicarea și ajutorul Americii în acest efort. Și cred că ceea ce îl interesează este instabilitatea. Instabilitatea este rea pentru Ucraina, este rea pentru NATO și este rea pentru Statele Unite. Așa că ceea ce ne dorim la sfârșitul zilei, cred eu, este ca oamenii să nu mai moară, că în loc să decidem lucrurile cu armele, să le decidem vorbind unii cu alții. Și cred că, la sfârșitul zilei, Donald Trump este unul dintre foarte puținele persoane din lume care poate avea conversații oneste cu ambele părți și poate ajunge la esența a ceea ce caută fiecare parte pentru a rezolva conflictul, sau cel puțin pentru a lăsa armele jos și a începe să lucreze la următorul capitol al acestei regiuni.”

Ce interes are China în Taiwan

Ana Maria Roman, jurnalist Antena 3 CNN: „Știu că opinia dumneavoastră este că China este cea mai mare problemă de politică externă pentru Statele Unite. Cum ar putea o negociere să rezolve problema Taiwanului? Pentru că ați colaborat cu Taiwanul, dacă îmi puteți spune puțin despre asta.”

Len Hodorkovski: „Sigur. Deci nu există nicio îndoială. China este amenințarea numărul unu la adresa securității naționale, nu doar pentru Statele Unite, ci și pentru prietenii noștri de aici, din Europa, și pentru lumea liberă, în general. Acesta nu este un secret. Și aceasta este una dintre problemele din Washington, care este o problemă bipartizană. Știți, oamenii din Washington nu sunt de acord cu multe lucruri, probabil cu majoritatea lucrurilor.

Dar singurul lucru asupra căruia sunt de acord este amenințarea din partea Chinei comuniste. Ceea ce înseamnă că trebuie să ne gândim cum să atenuăm, cum să reducem această amenințare din partea Chinei. Iar acest lucru implică asigurarea faptului că China nu invadează Taiwanul, deoarece, atât din punct de vedere practic, Taiwanul este cel mai avansat producător de semiconductori, care sunt probabil cea mai importantă tehnologie care stă la baza tuturor celorlalte tehnologii pentru următoarea generație. Lumea liberă nu își poate permite ca această tehnologie să cadă în mâinile Chinei. Și acesta este exact motivul pentru care China este interesată de Taiwan, nu din cauza vreunei legături istorice, care este doar o poveste de acoperire. Dar din punct de vedere strategic, China vrea să pună mâna pe semiconductorii taiwanezi, care este exact motivul pentru care pacea și securitatea Taiwanului este în interesul lumii libere, pentru că nu vrei ca un regim autoritar ca guvernul chinez să poată dicta restului lumii cum face lucrurile și să compromită principiile noastre de democrație.

Prin urmare, ceea ce am făcut în prima administrație Trump, când am fost la Departamentul de Stat, a fost să lucrăm cu TSMC, care este compania de producere principală de semiconductoare, care este cea mai importantă companie din lume, probabil în ceea ce privește tehnologia, deoarece este principalul producător al celor mai avansați semiconductori. Și am reușit să aducem o unitate TSMC în Arizona, care la momentul respectiv a fost cea mai mare afacere din istoria noastră. A fost o afacere de 12 milioane de dolari și astăzi sunt fericit să raportez că acea afacere a crescut la 65 de miliarde de dolari doar de la TSMC.”

Ana Maria Roman, jurnalist Antena 3 CNN: „Dar ați putea aduce această tehnologie în România, există vreun plan?”

Len Hodorkovski: „Cred că ar fi extrem de strategic pentru România să concureze pentru afacerea cu semiconductoare. Este o oportunitate. Este un moment foarte important în evoluția acestei tehnologii în care Taiwanul, de exemplu, a văzut că este posibil să aibă succes în afara granițelor sale și în afara Chinei. Statele Unite au creat o poveste de succes și acum TSMC este gata să lucreze cu alți parteneri care gândesc la fel.”