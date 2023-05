Unde a fost realizată cea mai vizualizată fotografie din lume. Mulți cred că este editată

Poza ce ilustrează câmpul verde și cerul albastru a fost realizată pe un deal din SUA, în anul 1996. Peisajul a fost imortalizat de un fotograf, iar Microsoft a plătit o sumă uriașă pentru ea. Deși mulți s-au îndoit de veridicitatea ei, peisajul este cât se poate de real și se află în Sonoma, California, relatează collater.al.

Autorul celei mai vizualizate imagini este Charles O'Rear, fotograf american, care a văzut scena superba, în timp ce conducea spre iubita lui, în ianuarie 1996. În acel moment, bărbatul nici nu și-ar fi putut imagine cât de celebră va deveni această poză.

"Majoritatea oamenilor care au văzut acea fotografie, miliarde de oameni, au crezut că nu este una reală. Când conduci printre dealurile din Sonoma, în ianuarie, vezi mereu covoare de iarbă verde, este frumos. Știam asta și era lumina perfectă, norii perfecți", a povestit fotograful.

O'Rear a încărcat poza pe o agenție de fotografii. La scurt timp a fost descoperită de Microsoft, iar compania a plătit pentru drepturile de a o folosi o sumă uriașă, de ordinul sutelor de mii de dolari.

The Windows XP wallpaper, called “Bliss”, was photographed in 1996 by Charles O’Rear. It has been seen by billions of people and is likely one of the most seen photographs ever. At right is the same locations photographed in 2006. pic.twitter.com/SZDfepoXqq