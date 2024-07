Cel mai mare aeroport din Germania a fost blocat de activiști ecologiști. Toate zborurile au fost oprite

Traficul aerian a fost oprit, joi dimineață, pe aeroportul din Frankfurt, cel mai mare din Germania, după ce militanții ecologiști au organizat un protest în apropiere de pistă, relatează Agerpres, care citează agențiile de presă internaționale.

Poliția germană a intervenit pentru a-i evacua pe protestatari.

"Facem totul pentru a-i evacua pe activiștii ecologiști de pe pistă", a declarat o sursă din cadrul forțelor de ordine.

Autoritățile aeroportuare au anunțat pe internet că toate decolările și aterizările au fost suspendate.

"Pasagerii sunt rugați să nu se deplaseze la aeroport pentru moment", se spune în anunțul postat pe rețeaua X.

Pasagerii au fost, de asemenea, sfătuiți să ia în calcul posibilitate ca zborul lor să fie întârziat sau anulat și să verifice aceste informații cu compania la care și-au luat bilet.

Ulterior, aeroportul a anunțat reluarea treptată a curselor aeriene.

UPDATE 07:51 (UTC+2):

Due to a police operation, air traffic had to be temporarily suspended at FRA. Currently, flight operations are gradually resuming. We ask all passengers to check their flight status on their airline’s website before traveling to the airport. pic.twitter.com/qbaiLqkPwe