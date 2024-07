Cel mai mare atac cu drone asupra Kievului, de la începutul războiului. "Armata rusă încearcă o nouă tactică"

Rusia a lansat cel mai mai mare atac cu drone asupra Kievului de la începutul războiului, a comunicat miercuri administraţia militară a capitalei ucrainene, scrie Kyiv Independent.

Potrivit lui Serhii Popko, șeful Administrației Militare a orașului Kiev, atacul a fost unul dintre cele mai masive de când a început invazia la scară largă.

Momentan nu au fost raportate victime sau pagube.

UAVs are breaking into Kiev from several directions, air defense work can be heard in the capital, - Klitschko

Earlier it was reported that in addition to Kyiv, drones are attacking in the Vasilkov area, where the Ukrainian Armed Forces airbase is located. They also wrote about… pic.twitter.com/zkK4PTdYpp