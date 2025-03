Cel puţin 12 persoane au fost rănite într-un atac armat în Toronto

Cel puţin 12 persoane au fost rănite sâmbătă dimineaţă în urma unui atac armat la un bar din Toronto. Autorităţile fac tot posibilul pentru a prinde suspectul încă neidentificat.

Potrivit oficialilor, mai multe persoane au fost lovite de focuri de armă în interiorul unui bar din apropiere de Toronto, sâmbătă dimineaţă. Condițiile victimelor rămân necunoscute deocamdată.

"Sunt profund tulburată să aud despre un schimb de focuri la un bar din Scarborough. Am vorbit cu șeful Demkiw și m-a asigurat că au fost desfășurate toate resursele necesare. Aceasta este o anchetă proaspăt deschisă și în curs de desfășurare - poliția va oferi detalii suplimentare. Gândurile mele sunt alături de victime și de familiile lor", este mesajul primarului din Toronto, Olivia Chow, pe platforma X

