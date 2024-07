CIJ a decis ca ocupația Israelului în teritoriile palestiniene e ilegală. Aurescu, opinie separată pentru "soluția celor două state"

Curtea Internațională de Justiție a adoptat vineri un aviz consultativ conform căruia ocuparea de către Israel a teritoriilor palestiniene este ilegală și ar trebui retrasă cât mai curând posibil. Într-o opinie separată, Bogdan Aurescu, împreună cu alți doi judecători ai Curții, au susținut că în aviz nu se precizează că Israelul și Palestina au obligația să reia rapid negocierile directe pentru a ajunge la “soluția celor două state”. Ei au subliniat că, astfel, a fost ignorat obiectivul major privind „coexistența pașnică a popoarelor israelian și palestinian”.

Curtea Internaționale de Justiție a adoptat vineri un aviz consultativ privind consecințele juridice ale politicilor și practicilor Israelului în teritoriul palestinian ocupat (din 1967, care include Cisiordania/West Bank, Ierusalim și Gaza) concluzionând că ocupatia este ilegală pe baza constatării unor încălcări ale dreptului internațional umanitar si drepturilor omului, respectiv ale dreptului la autodeterminare al poporului palestinian.

Față de decizia Curții, judecătorul român Bogdan Aurescu a elaborat o opinie separată împreună cu doi alți judecători - cei mai experimentați judecători ai Curții Internaționale de Justiție (CIJ), cu cea mai mare vechime în instanța de la Haga, și foști Președinți ai CIJ - Peter Tomka (slovac) și Ronny Abraham (francez).

Conform opiniei separate, judecătorul Aurescu a arătat că avizul consultativ al CIJ ar fi trebuit să fie mai pragmatic, mai nuanțat, mai echilibrat și mai cuprinzător și și-a exprimat regretul că avizul nu a precizat că Israelul și Palestina au obligația să reia fără întârziere negocierile directe pentru a ajunge la “soluția celor două state”, care este definită de Consiliul de Securitate al ONU în mai multe rezoluții relevante și în Acordurile de la Oslo din 1993 și 1996 (ce stabilesc parametrii și obiectivele Procesului de Pace în Orientul Mijlociu), care au fost ignorate în Avizul Consultativ adoptat de CIJ si care stabilesc obiectivul celor "două state" și cadrul de negociere pentru a ajunge la această soluție dorită puternic de toată comunitatea internațională și de ONU.

