Ministrul Ivan pretinde scuze din partea ministrului Miruță. "Ar fi frumos, dar dacă nu vin, n-am nicio problemă"

Bogdan Ivan (dreapta) spune că salariul directorului Salrom nu a fost majorat în timpul mandatului său la Ministerul Economiei, așa cum susține Radu Miruță (stânga), noul titular al acestui portofoliu. Foto: Hepta

Ministrul PSD al Energiei, Bogdan Ivan, așteaptă scuze de la ministrul USR al Economiei, Radu Miruță, după ce acesta din urmă a afirmat că salariul directorului Salrom a fost mărit în perioada în care Ivan a condus acest din urmă minister.

Ivan arată că, de fapt, salariul directorului Salrom a fost majorat anul trecut, când reprezentantul PSD nu conducea Ministerul Economiei.

"Am fost acuzat acum câteva zile de un coleg care n-a citit hârtiile bine că am mărit salariul directorului de la Salrom. A fost mărit, e adevărat, dar a fost mărit din 2024, din luna mai, cam cu un an diferență, eu nefiind pe atunci ministrul Economiei.

Ar fi frumos să prezinte cineva scuze pentru acest lucru. Dar nu mă supăr, pentru că atunci când ești la început de mandat și ai multe hârtii de citit, mai încurci anii între ei.

Așa ar fi frumos și elegant, dar n-am nicio problemă dacă nu vin (scuzele). Trecem peste, pentru că e mai important ce facem de acum înainte", a declarat, joi, Bogdan Ivan, citat de Digi24.

Ministrul Miruță a anunțat demiterea directorului Salrom în direct la Antena 3 CNN

Radu Miruță, care a anunțat, joi, în direct la Antena 3 CNN, demiterea directorului Salrom, a anunțat cu o zi în urmă că acestuia din urmă i-a fost mărit salariul la puțin timp după tragedia de la Praid, în mandatul lui Bogdan Ivan.

"Vă dau un exemplu de la Ministerul Economiei, unde sunt de câteva zile. Ministerul Economiei este acel minister cu foarte multe companii de stat.

A doua sau a treia zi după ce s-a întâmplat tragedia de la Praid, când întreaga Românie era îngrijorată și erau acolo forțele statului român care încercau să limiteze impactul, directorului Salrom i-au mărit salariul.

I l-au făcut 38.000 de lei, de la 32.000, pe 28 mai 2025", a spus Miruță, adăugând că decizia a fost luată în Adunarea Generală a Acționarilor.