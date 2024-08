Cine este băiatul care a ucis trei fete în sala de dans din Marea Britanie. Judecătorul a decis că oamenii trebuie să știe numele lui

Autorul atacului cu cuțitul de luni, din Southport, Marea Britanie, este Axel Rudakubana, scrie The Guardian. El va împlini 18 ani miercuri. În atac au fost ucise trei fetițe. Alți opt copii sunt în stare critică.

Axel este acuzat că le-a ucis pe Alice Dasilva Aguiar, în vârstă de nouă ani, pe Bebe King, în vârstă de șase ani, și pe Elsie Dot Stancombe, în vârstă de șapte ani, cu un cuțit de bucătărie.

Atacul a avut loc luni, într-o sală de dans din Southport, Merseyside. Alți opt copii au suferit răni prin înjunghiere. Cinci dintre ei sunt în stare critică. Încă doi adulți sunt răniți grav.

? The 17-year-old charged with murdering three young girls at a Taylor Swift themed holiday club in Southport can be named as Axel Muganwa Rudakubana, after reporting restrictions were lifted



