Violențe în fața Downing Street: Manifestanții au aruncat rachete de semnalizare în reședința premierului și s-au bătut cu poliția

Un protest violent a izbucnit miercuri seară în fața Downing Street, unde manifestanții au aruncat cu rachete de semnalizare spre porțile reședinței premierului și s-au ciocnit cu poliția, relatează SkyNews. Protestul a avut loc în contextul situației tensionate din Southport, un oraș din Anglia unde 13 persoane, majoritatea copii, au fost înjunghiate de un tânăr de 17 ani. Tensiunile au escaladat marți seară după răspândirea unor informații false că suspectul ar fi fost solicitant de azil.

În urma revoltelor de marți seara din Southport, protestul de miercuri seara de la Downing Street a fost organizat de mișcarea radicală de dreapta numită Enough Is Enough (Destul e destul).

Serious violence now breaking out at Hard-Right protest opposite Downing Street. Riot police now deploying and a can of lager has just missed my head by an inch. pic.twitter.com/nUsdMDIJKf