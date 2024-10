Ciolacu spune că discută cu Nehammer despre aderarea României la Schengen terestru. Austria nu a dat niciun semn că s-a răzgândit

Cancelarul Austriei Karl Nehammer și premierul României Marcel Ciolacu. Sursa foto: X@CiolacuMarcel

Premierul Marcel Ciolacu a declarat, sâmbătă, că există „o comunicare directă” cu autorităţile din Austria pe tema aderării României la spaţiul Schengen şi cu frontierele terestre, el susţinând că în perioada următoare vor fi „veşti bune pentru România”. Preşedinţia ungară a Consiliului UE va prezenta în cadrul Consiliului Justiţie şi Afaceri Interne (JAI) de la Luxemburg de săptămâna viitoare situaţia actuală a aplicării integrale a acquis-ului Schengen în Bulgaria şi România.

„Am comunicare directă, are o comunicare directă ministrul de Interne, are o comunicare directă ministrul de Externe şi continuăm, prin familia social-democrată, să avem o presiune cât mai mare pe decizia de aderare la Schengen anul acesta. Eu cred că în perioada următoare vom veni cu veşti bune pentru România. Am şi eu o comunicare directă cu cancelarul Nehammer”, a afirmat Ciolacu.

Miniştrii de interne din UE se reunesc pe 10 octombrie la Luxemburg pentru a face un bilanţ al situaţiei generale a spaţiului Schengen.

Comisia Europeană va prezenta Barometrul Schengen, un raport bianual care analizează evoluţiile înregistrate, precum şi ameninţările şi evoluţiile emergente din spaţiul Schengen.

Preşedinţia ungară va prezenta, de asemenea, situaţia actuală a aplicării integrale a acquis-ului Schengen în Bulgaria şi România, mai menţionează comunicatul, reamintind că, la 30 decembrie 2023, Consiliul a decis să elimine controalele de la frontierele aeriene şi maritime cu Bulgaria şi România.

Pentru a se stabili data eliminării controalelor la frontierele terestre interne cu Bulgaria şi România este nevoie de o altă decizie a Consiliului, precizează sursa citată.

Până în prezent, însă, nu au apărut în spaţiul public semne din partea Austriei că ar fi gata să susţină o decizie politică în acest sens.

România și Bulgaria speră ca după alegerile din Austria, actualul guvern, în funcție până la formarea unui nou cabinet după victoria extrmei drepte, să fie de acord cu extinderea spațiului de liberă circulație.

Ultimul Consiliu JAI din 2024 va avea loc Bruxelles în prima parte a lunii decembrie, succedat de un Consiliu European chiar în ultimele zile de mandat ale președintelui Klaus Iohannis.