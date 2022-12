Momentul în care o cisternă de GPL explodează sub un pod. Zeci de oameni au fost răniți

Din cauza exploziei unui camion cisternă plin cu GPL, care s-a blocat sub un pod situat la aproximativ 40 de kilometri est de Johannesburg (Africa de Sud), nouă persoane au murit, iar alte 40 au fost rănite.

”Pompierii au intervenit, dar, din nefericire, camionul a explodat”, a declarat purtătorul de cuvânt al serviciilor de urgenţă din această zonă, William Ntladi.

Înregistrări video ale unor martori, puse în circulaţie pe reţele de socializare, surprind o minge uriaşă de foc sub pod. Camionul care a explodat era umplut cu 60.000 de litri de GPL, folosit la cuptoare şi la aragaz, care venea din sudul Africii de Sud, precizează purtătorul de cuvânt.

Nouăsprezece dintre cei 40 de răniţi se aflau în stare gravă, alte 15 persoane au fost rănite grav dar se aflau într-o stare stabilă, iar şase pompieri au fost răniţi uşor, potrivit AFP.

?#BREAKING: Numerous injuries reported after fuel tanker explodes⁰⁰?#Boksburg | #SouthAfrica⁰

There was a huge explosion in Boksburg in South Africa as It’s believed a petrol tanker went under the bridge at Railway Street in Boksburg and scraped, leaked the fuel and exploded pic.twitter.com/p0f5858a2k