Cum a reuşit o firmă românească de iluminat stradal să reducă cheltuielile primăriilor cu 60%

Prin sistemul de tele-gestiune dezvolta de Amiras, stâlpii de iluminat pot fi controlați de la distanță. Foto: Captură Antena 3 CNN

Într-o lume tot mai competitivă, numai afacerile ce țin pasul cu modernitatea și cu tehnologia reușesc să supraviețuiască și să se dezvolte. O companie a reușit să treacă de la stadiul primar, în care planta doar stâlpi de iluminat stradal, la o societate care astăzi se ocupă de soluțiile inteligente, de management-ul de la distanță. De trei decenii, compania românească a reușit să se impună pe piață, să crească și să se dezvolte.

Odată cu dezvoltarea tehnologiilor, au apărut în piață tot mai multe soluții pentru reducerea consumului de energie, inclusiv în iluminatul public. Cea mai mare diferență s-a făcut atunci când s-a trecut de la sodiu la LED, ceea ce a adus o economie de 60% în consumul de energie al localităților. Pasul următor a fost făcută acum 17 ani de compania Amiras, liderul de piață din acest sector, care a trecut de la simpli stâlpi de lumină stradală, la stâlpi cu tehnologii de ultimă generație prin care se poate controla luminozitatea de la distanță.

Totul este posibil datorită unui radar care analizează traficul și oferă lumină în funcție de fluxul de mașini.

"Acest radar mă ajută pe mine să identific în zona pe care eu monitorizez dacă am trafic auto sau persoane. În cazul în care am persoane, pot să aprind iluminatul pietonal. În cazul în care am trafic auto ridicat, pot să ridic densitatea luminoasă. În acele momente voi avea o lumină și un consum energetic mai mare, dar în momentul în care acestea se reduc, radarul analizează traficul și îmi va stinge și îmi va reduce intensitate luminoasă în aceeași măsură și consum în energie", a explicat Laurenţiu Stancu, manager Amiras.

Prin sistemul de tele-gestiune dezvolta de Amiras, stâlpii de iluminat pot fi controlați de la distanță. În funcție de senzorii instalați, pot detecta intensitatea luminii, umiditatea, vântul, zgomotul și chiar pot emite alarme. Aceste tehnologii sunt deja implementate în mai multe localități din țară, unde există peste 1.000 de astfel de radare montate pe străzi.

"Avem un programator orar care-mi arată mie că avem o economie de energie după apusul soarelui. Automat sistemul știe când apune soarele, dar el nu pornește decât în momentul în care stabilesc ora de pornire. El poate să întârzie. A revenit puterea consumată la 90% la ora 22:00, a redus la ora 00:00 la 30% obținând o economie de 41,85% din consum", a continuat el.

Compania a făcut tranziția către o energie mai curată și mai ieftină. De câţiva ani, întreaga energie consumată în fabrică este produsă local printr-un sistem fotovoltaic de 135 de kilowați. În plus, pentru a reduce și mai mult costurile, toate vehiculele companiei sunt electrice. Această experiență proprie i-a determinat să intre și pe piața fotovoltaicelor.

"Am căutat să studiem, să cercetăm și partea de sisteme fotovoltaice. Am făcut probe cu mai multe tipuri de panouri fotovoltaice, am ajuns la un panou care am considerat că are un randament foarte bun", a spus Ioan Stancu, CEO Amiras.

Primele panouri fotovoltaice au fost instalate în 2022, prin programul Casa Verde. Au fost aproximativ 250 de instalări în acel an, iar numărul a crescut constant. Produsele lor au ajuns și în localități, unde au construit șase parcuri fotovoltaice, iar alte 10 sunt în derulare. Un exemplu este comuna Șotângar, județul Dâmbovița, unde au instalat o centrală de 200 kilowați pe oră, care acoperă o parte din consumul localității și aduce economii anuale de 200.000 lei la bugetul local.

"Dat fiindcă costurile cu energia au crescut exponenţial în ultimii ani, vă dați seama că ne ajută foarte mult. De aici puțin din partea cealaltă, de reorganizare, de așezare, alți bani și atunci suntem în stare să supraviețuim într-o perioadă nu tocmai felicită", a spus Constantin Stroe, primarul comunei Şotângar, judeţul Dâmboviţa.

În comuna Conțești, compania a adus eficiența energetică la un alt nivel. Stâlpii de iluminat public sunt alimentați cu energie solară, iar un parc fotovoltaic de 445 de kilowați asigură energia pentru școli, biblioteci, cămine culturale și primărie.

Din 1992, compania Amiras luminează străzile din România. De-a lungul anilor a evoluat de la produse simple de iluminat la tehnologii de ultimă oră, care reduc considerabil costurile cu energia, atât pentru cetățeni, cât și pentru autorități locale.

Modernizarea constantă, implementare a sistemelor de telegestiune și adaptarea la schimbările din domeniu sunt ingredientele unei rețete de succes care construiesc un adevărat brand de țară.