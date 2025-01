Clasamentul averilor din familia regală britanică. Regele Charles al-III-lea nu este cel mai bogat. Cine ocupă primul loc

Valoarea bijuteriilor Coroanei variază de la 3 la 6 miliarde de lire sterline, dar până și suveranul în funcție nu poate decât să le "împrumute". Sursa foto: Gettyimages

Palatul Buckingham valorează mai mult de un miliard de lire sterline, dar în realitate nimeni nu-l deține cu adevărat. Valoarea bijuteriilor Coroanei variază de la 3 la 6 miliarde de lire sterline, dar până și suveranul în funcție nu poate decât să le "împrumute".

Rangul nobiliar nu înseamnă neapărat bogăție, nici măcar când vine vorba de familia regală, mai ales pentru că bunurile neprețuite, fie ele reședințe sau obiecte de valoare pot fi doar folosite, dar nu deţinute de membrii familiei regale.

Un clasament relevant a fost realizat de La Republica şi încearcă să facă recensământul averilor în familia regală britanică, sau mai degrabă a celor de la Windsor, pentru a încerca să înțeleagă cât de mult valorează cu adevărat averea personală a fiecăruia. Iată clasamentul care în final dezvăluie locul I şi cine este cel mai bogat reprezentant al familiei regale britanice.

Locul 17 și 16: Cele mai "sărace" prințese

Sunt ultimele poziții în clasament, cele mai "sărace" sunt Prințesele Eugenie şi Beatrice, pentru că averea lor personală este estimată între 765.000 și 3,5 milioane de lire sterline. Niciuna dintre cele două fiice ale Prințului Andrew și Sarah Ferguson, Ducesa de York, nu primește niciun ban din banii publici. Eugenie conduce o galerie de artă, Hauser & Wirth din Londra, în timp ce Beatrice este vicepreședinte al companiei de date și software Afiniti și este fondatoarea BY-EQ. Când părinții lor au divorțat în 1996, surorile au primit un fond fiduciar de 1,4 milioane de lire sterline lăsat de străbunica lor, Regina Mamă Elisabetei a II-a.

Locul 15: O necunoscută care "valorează" aproape 4 milioane

Puțini din afara Regatului Unit știu cine este Prințesa de Kent, dar aceasta are un rol în familia regală și o avere estimată la 3,9 milioane de lire sterline: este soția prințului Michael de Kent, Marie Christine, care lucrează ca autor și designer de interior și desfășoară angajamente de mecenat în numele Familiei Regale.

Locul 14: Prințul Andrew, renegat, dar bogat

5 milioane de lire sterline este averea fiului renegat al Reginei Elisabeta, potrivit Times, utilă pentru a face față costurilor enorme folosite pentru întreținerea locuinței sale și pentru întreținerea unei echipe de securitate privată. . Este vorba despre Loja Regală din Windor Great Park din care nu vrea să se mute, în ciuda cererile fratelui său regele Carol al III-lea. Prinţului i-au fost retrase titlurile sale regale și militare și, prin urmare, nu a primit venituri din fondurile publice de când a fost acuzat de abuz sexual de Virginia Giuffre, în timpul investigațiilor legate de moartea lui Jeffrey Epstein, un miliardar american care la 10 august. 2019 și-a luat viața pentru a evita participarea la procesul în care a fost acuzat de abuz și exploatare sexuală a sute de adolescenți. Se crede că averea prinţului Andrew este legată de vânzarea unei cabane numite Sunninghill Park, primită de la regină cadou de nuntă, care i-a adus 15 milioane de lire sterline în 2007, potrivit Times.

Locul 13: Kate, o burgheză care poate conta pe averea familiei

Potrivit estimărilor Reader's Digest, Kate are active cuprinse între 5,7 și 8,1 milioane de lire sterline. Nu prea mult, în comparație cu alți membri ai familiei regale, în ciuda faptului că este soția viitorului rege. Averea lui Kate vine de la părinții ei, Carole și Michael Middleton, care au devenit milionari după ce în 1987 au lansat o companie, Party Pieces, care vindea genți de petrecere. După mai bine de douăzeci de ani, Party Pieces a fost grav afectată de restricțiile impuse de Covid și în mai 2023, familia Middleton a vândut afacerea antreprenorului James Sinclair. La momentul căsătoriei lui Kate cu Prințul William, în 2011, afacerea era estimată la 30 de milioane de lire sterline, dar în 2024, activele cuplului erau evaluate la aproximativ 54 de milioane de lire sterline.

Locul 12: Ducii de Edinburgh care au "câștigat" din retragerea lui Harry și a lui Meghan

10 milioane de lire sterline sunt deținute, potrivit Times, de Prințul Edward - fiul cel mai mic al regretatei Regine Elisabeta a II-a - și de soția sa Sophie, ducesa de Edinburgh. De fapt, se crede că prințul a moștenit o sumă semnificativă de la Prințul Philip și de la Regina Mamă. Mai mult, cuplul "lucrează" cu normă întreagă pentru familia regală, de când Harry și Meghan s-au retras, așa că sunt "plătiți" de Sovereign Grant. Se crede că multe dintre cheltuielile lor sunt acoperite de Ducatul de Lancaster.

Locul 11: Fiica foarte bogată a Prințesei Margaret

Averea estimată a fiicei Prințesei Margaret, Lady Sarah Chatto, este de la 3,9 milioane de lire sterline la 14 milioane de lire sterline; ca și în cazul fratelui ei David, se crede că o mare parte din acești bani au provenit din moștenirea mamei ei, adică sora reginei Elisabeta a II-a și din vânzările ulterioare ale bunurilor ei. A studiat arta la Școlile Academiei Regale și lucrează ca pictor.

Locul 10: Mike Tindall, fostul jucător de rugby

Averea soțului Zarei Phillips, fiica Prințesei Anne, este estimată la 15,6 milioane de lire sterline. Fost jucător de rugby din Anglia, el a câștigat în jur de 325.300 de lire sterline de-a lungul carierei sale sportive de 17 ani, înainte de a se pensiona în 2014. De atunci, a lucrat cu diverse mărci, inclusiv Domino's Pizza și Amazon. Reclama TV care prezintă compania de pizza i-ar fi adus 300 de mii de lire sterline. În timp ce contractul lui cu Amazon i-a adus un câştig care se ridică la aproximativ 150.000 de lire sterline. De asemenea, deține Kimble Trading Ltd, iar Eden's Confidential a dezvăluit că respectiva compania privată a raportat cel mai de succes an de până acum, cu profituri de peste 1 milion de lire sterline. Se estimează că Mike și soția sa Zara au împreună o avere care valorează 30 de milioane de lire sterline.

Locul 9: Zara Tindall, între lumea ecvestră și sponsorizările de lux

Soția lui Mike, Zara, a strâns ea singură o avere considerabilă care valorează mai mult de 15,6 milioane de lire sterline. La fel ca fratele ei Peter, ea este, de asemenea, un membru neplătit de stat al familiei regale, așa că lucrează pentru a-și câștiga existența folosindu-se de pasiunea ei și de experiența ecvestră, fiind un jocheu olimpic, astfel a semnat diverse acorduri de sponsorizare cu companii de lux, mărci de ultimă generație, inclusiv Musto, Land Rover, Rolex și firma de investiții Artemis. Ea are o relație contractuală îndelungată cu marca de navigație și outdoor Musto, despre care se spune că valorează aproximativ 500.000 de lire sterline pe an și se estimează că va câștiga până la 200.000 de lire sterline lucrând cu Land Rover.

Locul 8: Peter Phillips, bancherul

După ce a studiat Știința Sportului la Universitatea din Exeter, Peter, fratele Zarei şi fiul Prințesei Anne, a început să lucreze în managementul firmei Jaguar Land Rover, înainte de a se transfera în echipa de curse Williams ca manager de cont pentru sponsorizări. Peter a părăsit cursele în septembrie 2005, pentru a deveni manager la Royal Bank of Scotland din Edinburgh.

Locul 7: Prinţul care munceşte şi la 80 de ani

Prințul Richard, Duce de Gloucester și văr primar al Reginei Elisabeta, este estimat cu o avere cuprinsă între 12,6 milioane de lire sterline și 19,7 milioane de lire sterline. La 80 de ani, lucrează cu normă întreagă pentru familia regală, realizând diverse patronaje și, prin urmare, primește bani din Grantul Suveran.

Locul 6: Prințul Harry și Meghan Markle

S-au retras din familia regală, dar Times i-a inclus în continuare în clasament, calculându-le activele la 20 de milioane de lire sterline, în 2022. Ducele și ducesa de Sussex au făcut niște afaceri comerciale interesante, dar cheltuielile legate de stilul lor de viață de la Hollywood , nu în ultimul rând costul securității private, sunt cu siguranță substanțiale. Prințul Harry ar fi moștenit 10 milioane de lire sterline de la mama sa, Diana, când a împlinit 25 de ani, iar alte 7 milioane de lire sterline au ajuns recent ca moștenire de la Regina Mamă, străbunica sa, sumă primită la împlinirea a 40 de ani. Se crede că Harry este plătit în jur de 1 milion de lire sterline pe an pentru munca sa în calitate de director de impact la BetterUp și a semnat un contract de 32 de milioane de lire sterline pentru patru cărți în 2021, în ciuda faptului că a publicat doar "Spare" deocamdată. De asemenea, Harry și Meghan au semnat un acord de 80 de milioane de lire sterline cu Netflix în 2020, precum și un acord de 20 de milioane de lire sterline cu Spotify, deși acesta s-a încheiat în 2023. În 2024, ducesa a anunțat că a semnat un acord cu Lemonada Media pentru a înregistra noi emisiuni de podcast, iar expertul în branding Andrew Bloch a spus la acea vreme pentru Sun că "ar putea valora aproximativ 10% din oferta Spotify, deci aproximativ 1,9 milioane de lire sterline". Meghan a publicat, de asemenea, o carte ilustrată pentru copii intitulată The Bench în 2021, care, potrivit Daily Telegraph, a fost plătită cu un avans de "între 250.000 și 500.000 £".

Locul 5: Fiul prințesei Margaret

Fiul Prințesei Margaret, David Armstrong-Jones, are o avere estimată între 19,7 și 30,7 milioane de lire sterline. Se pare că el a moștenit cele mai multe milioane de la mama sa, care a murit în 2002. Contele și-a fondat și propria companie de design după ce a lucrat la casa de licitații Christie's.

Locul 4: Vărul reginei Elisabeta a II-a

31,5 milioane de lire sterline, la atât este estimată averea vărului primar al Reginei Elisabeta, Prințul Michael de Kent, care a petrecut 20 de ani în armată și s-a pensionat cu gradul de maior în 1981. Ulterior și-a deschis propria companie, Cantium Services. Prințul s-a retras din viața publică la vârsta de 80 de ani.

Locul 3: Prințesa Anne, care muncește din greu și câștigă mult

Sora regelui Charles are 50 de milioane de lire sterline. Ea și fostul ei soț, căpitanul Mark Phillips, au fost recompensaţi de regretata Queen Gatcombe Park în 1976 cu o proprietate de 730 de acri împărțită în urma divorțului lor, care generează fonduri din terenurile agricole și găzduiește anual Festivalul British Eventing. Nu se știe ce a moștenit Prințesa de la mama ei, Regina și când, în calitate de senior regal, primește venituri din Subvenția Suverană.

Locul 2: Regele Charles, un "rege sărac"

El este regele și este șeful casei, dar nu este cel mai bogat dintre Windsor. Se crede că activele sale valorează 900 de milioane de lire sterline, potrivit Sunday Times. În ciuda acestui fapt, el nu este nici pe departe cel mai bogat om din Marea Britanie: ocupă doar locul 258 pe listă. Regele Carol și-a moștenit cea mai mare parte a averii de la răposata sa mamă, a cărei avere a fost estimată la aproximativ 370 de milioane de lire sterline de Sunday Times. În plus, spre deosebire de restul compatrioților săi, Charles nu a plătit nici un ban din impozitul pe moștenire, ceea ce l-a făcut să economisească în jur de 200 de milioane de lire sterline. Moștenirea include Ducatul de Lancaster, care valorează aproximativ 647 de milioane de lire sterline, și cea din Cornwall, pe care Charles i-a încredințat în schimb fiului său cel mare, William. Regele primește un venit anual din moșiile sale, care s-a ridicat la aproximativ 27 de milioane de lire sterline în 2023/2024 şi este folosit atât pentru cheltuieli oficiale, cât și private, precum și pentru a acoperi cheltuielile altor membri ai familiei regale.

Locul 1: Prințul William este cel mai bogat din familia regală

Când un student l-a întrebat pe William cât de mult avea în contul său bancar în 2023, el a răspuns că "Nu știu". Pentru a clarifica din nou este The Times, care îi estimează activele la aproximativ 1 miliard de lire sterline în 2022. Această cifră include Ducatul Cornwall menționat mai sus, un portofoliu înfloritor de terenuri, proprietăți și investiții care include Insulele Scilly, terenul de golf The Oval și închisoarea Dartmoor și îi oferă prințului un venit de aproximativ 24 de milioane de lire sterline pe an. Orice venit pe care William îl obține din ducat poate fi cheltuit după cum dorește. În cele din urmă, William a moștenit aproximativ 10 milioane de lire sterline de la regretata sa mamă, Prințesa Diana, ca și fratele său Harry, și, ca și el, a moștenit aproximativ 7 milioane de lire sterline de la Regina Mamă când a împlinit 40 de ani.