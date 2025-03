CNN: Vase de invazie și de tăiere a cablurilor subacvatice la adâncimi mari. Noile tehnologii chineze îi sperie pe experții militari

De la un lanț de barje masive care se întind de pe plajă până departe în mare, la un nou model de vas specializat în tăierea de cabluri subacvatice la adâncimi record, cele mai noi inovații maritime ale Chinei au captat atenția experților militar și au alimentat îngrijorări cu privire la posibilul lor rol într-o viitoare plănuită invadare a Taiwanului, scrie CNN.

Deși aceste noi instrumente maritime par să aibă o utilizare civilă pentru moment, experții spun că ele evidențiază capacitatea în creștere a chinei și o putere tehnologică tot mai mare a acesteia – într-o perioadă în care Partidul Comunist Chinez pune tot mai multă presiune pe Taiwan.

Taiwanul rămâne o democrație care se autoguvernează, în ciuda pretențiilor făcute de regimul chinez asupra teritoriului său.

Un ultim vestigiu al Războiului Civil Chinez (1927-1949), guvernul actual de la Taipei este succesorul Republicii China inițiale, fondată după prăbușirea monarhiei sub dinastia manciuriană Qing.

Kuomintang-ul înfrânt de comuniști s-a refugiat pe insula Taiwan în 1949 unde a continuat să clameze suveranitatea asupra întregii Chine și legitimitatea sa ca unic guvern al Chinei.

Recent, însă, Taiwanul (numele său oficial este Republica China – n. red.) pare să dorească mai degrabă să rămână independent față de China continentală și a renunțat, în mare parte, la pretențiile de suveranitate concurente cu Partidul Comunist Chinez.

China deja trimite frecvent avioane și vase de luptă în apropiere de insulă și organizează exerciții militare tot mai de anvergură pentru a intimida ceea ce propaganda de la Beijing numește „forțele separatiste taiwaneze”.

Între timp, Taiwanul privește cu teamă înspre politica tot mai haotică a lui Donald Trump și transformarea relațiilor externe ale Americii prin abordarea sa mercantilă în care relații strânse și vechi de decenii sunt aruncate la coș pentru solicitări de a „plăti mai mult” pentru apărare.

Imaginile cu barjele de invazie au apărut și dispărut la fel de rapid pe rețelele sociale chineze, în această lună – trei vase enorme staționate aproape de o plajă. Ele erau deasupra apei, susținute de structuri stabile și legate prin poduri pentru a forma o uriașă structură care acopera în jur de 800 de metri de pe uscat spre mare.

CNN a geolocalizat imaginile și a observat că e vorba de o zonă în apropiere de Zhanjiang, un oraș-port chinez în sudul provinciei Guangdong, aproape de cartierul general al flotei chineze de sud. Imaginile din satelit au confirmat, ulterior, această poziție.

Experții în apărare Michael Dahm și Thomas Shugart spun că barjele reprezintă o „evoluție semnificativă” a capacităților amfibii de asalt ale armatei chineze, iar în eventualitatea unei invazii, ele ar putea forma un chei improvizat și mobil prin care ar putea fi aduse tancuri, blindate și alte echipamente grele de război.

